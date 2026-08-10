Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Malevizi
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Municipality of Malevizi, Grecja

;
Gazi Municipal Unit
5
Tylissos Municipal Unit
3
8 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 4
Czteropiętrowa kamienna willa + apartament typu studio na Krecie pod Złotą Wizę Cena: 320…
$366,087
Zostaw prośbę
Dom w Municipality of Malevizi, Grecja
Dom
Municipality of Malevizi, Grecja
Powierzchnia 4 500 m²
$1,53M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Municipality of Malevizi, Grecja
Willa
Municipality of Malevizi, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 788 m²
Property Code: HPS5746 - Villa FOR SALE in Gazi Ligaria for € 5.500.000 . This 788.00 sq. m…
$6,33M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 4 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Czteropokojowa willa na sprzedaż w Lygarii, Heraklion zbudowany na wzgórzu z niezakłóconym w…
$941,354
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa kamienna willa na Krecie z panoramicznymi widokami Cena: 340 000 € Wyjątkowa…
$388,968
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Agia Pelagia, Grecja
Dom 4 pokoi
Agia Pelagia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ta kamienna willa na sprzedaż w Agia Pelagia, Heraklion to piękna willa z basenem. Ustaw na …
$530,839
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta niesamowita kamienna willa w Heraklion na sprzedaż znajduje się w dzielnicy Lygaria, 500 …
$448,264
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 500 m²
🏡 KEFALAS VILLAS - Nowoczesne domy w miejscowości Kefalas, Kreta📍Lokalizacja: Kefalas, Apoko…
$440,774
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Municipality of Malevizi.

wille

Parametry nieruchomości w Municipality of Malevizi, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się