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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Dafni Ymittos, Grecja

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Municipal Unit of Dafni
6
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
maintenance apartments — The ideal option for students, young specialists, tourists or entre…
$116,077
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Parametry nieruchomości w Municipality of Dafni Ymittos, Grecja

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