Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Dafni
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Dafni, Grecja

;
mieszkania
6
7 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 139 m²
Na sprzeda? mieszkanie 139 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$480,548
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? mieszkanie 180 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$336,502
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 105 m kw. W Atenach. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzienny z …
$495,898
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Na sprzeda? mieszkanie 117 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Skład…
$407,344
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 47 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$173,564
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzeda? mieszkanie 97 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 5 piętrze. Składa się …
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
maintenance apartments — The ideal option for students, young specialists, tourists or entre…
$116,077
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Dafni, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się