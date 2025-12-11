Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Ermioni
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

wille
9
domy wolnostojące
5
2 obiekty total found
Willa 1 pokój w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 348 m²
Luksusowe Seafront Residence 348 m ² w Ermioni Nieruchomości Opis W malowniczym mieście Ermi…
$2,55M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 500 m kw. we wschodniej Peloponezie - Ermionida. Półpiwnica …
$1,76M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się