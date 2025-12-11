Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Ermioni
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

wille
9
domy wolnostojące
5
6 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 109 m kw. w Peloponezu. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuc…
$334,066
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$643,742
Willa 1 pokój w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 348 m²
Luksusowe Seafront Residence 348 m ² w Ermioni Nieruchomości Opis W malowniczym mieście Ermi…
$2,55M
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 500 m kw. we wschodniej Peloponezie - Ermionida. Półpiwnica …
$1,76M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 124 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$538,403
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 203 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$1,17M
Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

