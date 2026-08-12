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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Macedonia-Tracja, Grecja

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Saloniki
3
Kassandra Municipality
116
Pallini Municipal Unit
78
Kavala Municipality
23
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334 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Polygyros Municipality, Grecja
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Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Polygyros Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille inwestycyjne w Halkidiki (Grecja)Europejska Golden Visa poprzez nieruchomościGwarantow…
$514,498
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INEST HOMES
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Hotel 360 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 360 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż budynek o powierzchni 360 m2 zbudowany na działce o powierzchni 2500 m2. Budynek…
$2,51M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 600 m² w Nea Skioni, Grecja
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż przytulny minihotel na brzegu Morza Egejskiego. Hotel składa się z 3 pięter, lic…
$4,13M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 380 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 380 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż budynek o powierzchni 380 m2 na półwyspie Kasandra. Trzypiętrowy budynek składa …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 420 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 420 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 420 m²
🏨 Seafront Hotel na sprzedaż - Neos Marmaras, Halkidiki Luksusowy hotel o powierzchni 420 m2…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel w Potos, Grecja
Hotel
Potos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11377 - Hotel FOR SALE w Thasos Potos za 275.000 EUR. To 120.00 m kw. Hotel z…
$323,085
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Hotel 430 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 430 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż hotel o łącznej powierzchni 350 m2 W popularnej miejscowości wypoczynkowej Riwie…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 360 m² w Loutra, Grecja
Hotel 360 m²
Loutra, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 360 m²
Kod własności: HPS4521 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €650.000. Ten 360 m kw. umeblowany hotel…
$748,054
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Hotel 700 m² w Kalyves Polygyrou, Grecja
Hotel 700 m²
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 14
Powierzchnia 700 m²
Kod własności: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou za €2.000.000. Ten 70…
$2,30M
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Hotel 648 m² w Makrygialos, Grecja
Hotel 648 m²
Makrygialos, Grecja
Powierzchnia 648 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 648 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Hotel ma 3 …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 386 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 386 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 386 m²
Na sprzedaż: pensjonat w Neos Marmaras, Halkidiki, o łącznej powierzchni 386 m2, pierwotnie …
$1,04M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 240 m² w Kassandreia, Grecja
Hotel 240 m²
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 240 m²
Nowy wybudowany hotel znajduje się w jednej z najbardziej popularnych wiosek Kassandra 400 o…
$923,256
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Hotel 224 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 224 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 224 m²
Na sprzedaż 1 / 3 hotelu Aparthotel na półwyspie Sitonia. Powierzchnia hotelu to 224 m2 i sk…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 580 m² w Sykia, Grecja
Hotel 580 m²
Sykia, Grecja
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel położony w Sitonii, w pobliżu miejscowości turystycznej na Półwyspie Signo…
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Agencja
Grekodom Development
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Nieruchomości komercyjne w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Klub tenisowy. 9 kortów tenisowych. Pokój użytkowy. Siłownia. Prywatny projekt na przedmieśc…
$4,04M
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Hotel 834 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 834 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 834 m²
Na sprzedaż hotel 834 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 3 poziomy. Wspan…
$1,42M
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Grekodom Development
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Hotel 225 m² w Polygyros, Grecja
Hotel 225 m²
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Hotel ma 3 p…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 800 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 800 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 800 m²
Kod własności: HPS4426 - Hotel FOR SALE w Pallini Nea Skioni za €3.300.000. Ten 800 m ² umeb…
$3,80M
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Hotel 2 700 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 2 700 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 2 700 m²
Na sprzedaż hotel 2700 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 3 poziomy. Wspa…
$4,13M
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Grekodom Development
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Hotel 580 m² w Korinos, Grecja
Hotel 580 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 580 m2 w regionie Riwiery Olimpijskiej. Budynek jest podziel…
$767,461
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Grekodom Development
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Hotel 240 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 240 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? kompleks apartamentów 240 m kw w Sithonia. Kompleks składa się z 5 apartamentów.…
$708,425
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Grekodom Development
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Pomieszczenie biurowe 108 m² w Kavala Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 108 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5
Kavala, Centrum: Na sprzedaż profesjonalny dach 108 m2 elewacji na 5 piętrze z windą w centr…
$278,833
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Hotel 760 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 760 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 760 m²
Na sprzedaż znajduje się kompleks sześciu maizonettes w Halkidiki. Każda maisonette 130 m kw…
$1,59M
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Grekodom Development
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Hotel 340 m² w Loutra, Grecja
Hotel 340 m²
Loutra, Grecja
Powierzchnia 340 m²
hotel w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Kassandra, w samym sercu Halkidi…
$717,633
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Halkidiki Properties
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Hotel 900 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 900 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Na sprzedaż hotel 900 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 3 poziomy. Z oki…
$1,04M
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Grekodom Development
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Nieruchomości komercyjne 375 m² w Pontolivado, Grecja
Nieruchomości komercyjne 375 m²
Pontolivado, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 375 m²
Chrysoupoli, Podolivado: POLYSELLES na sprzedaż Przemysłowa przestrzeń zawodowa 375 m2 w 150…
$346,376
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Hotel 1 000 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 1 000 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Odkryj rzadką okazję do inwestowania w własny hotel w malowniczym regionie Halkidiki w Grecj…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Hotel w Skala Rachoniou, Grecja
Hotel
Skala Rachoniou, Grecja
Hotel w okolicy Skala Rachoni w Thassos. Ma łączną powierzchnię 1052,22 mkw. i składa się z …
$4,11M
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Hotel 485 m² w Pefkochori, Grecja
Hotel 485 m²
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 485 m²
Kod własności: HPS5326 - Hotel FOR SALE w Pallini Pefkochori za €1.600.000. Ten 485 m kw. Um…
$1,84M
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Hotel 900 m² w Skotina, Grecja
Hotel 900 m²
Skotina, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Na sprzedaż hotel 900 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 3 poziomy. Właśc…
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Macedonia-Tracja.

hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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