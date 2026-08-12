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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Macedonia-Tracja, Grecja

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Kassandra Municipality
19
Pallini Municipal Unit
11
Kassandra Municipal Unit
8
Thassos Municipality
5
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
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27 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Polygyros Municipality, Grecja
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Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Polygyros Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille inwestycyjne w Halkidiki (Grecja)Europejska Golden Visa poprzez nieruchomościGwarantow…
$514,498
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Agencja
INEST HOMES
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Nieruchomości inwestycyjne w Skala Rachoniou, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Skala Rachoniou, Grecja
Kod własności: 11780 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Skala Rachoniou za 710.000 EUR. Ten 352.00 …
$826,746
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Nieruchomości inwestycyjne w Skala Kallirachis, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Skala Kallirachis, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11896 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Skala Kallirachis na kwotę 840.000 €. Ten 2…
$960,174
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 330 m² w Nea Potidea, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne 330 m²
Nea Potidea, Grecja
Powierzchnia 330 m²
Fantastyczna inwestycja w Halkidiki, Grecja! Ten 330 metrów kwadratowych budynek w Kassandra…
$740,415
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Agencja
Halkidiki Properties
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English
Nieruchomości inwestycyjne w Skala Marion, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Skala Marion, Grecja
Kod własności: 11451 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Skala Marion za 165.000 euro. Ten 154.00 m …
$193,851
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Nieruchomości inwestycyjne w Kallithea, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Kallithea, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Apartamenty na sprzedaż w popularnej nadmorskiej miejscowości Kalithea w fantastycznej lokal…
$505,806
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Nieruchomości inwestycyjne w Chaniotis, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Chaniotis, Grecja
Dwa apartamenty na sprzedaż w tętniącym życiem mieście Hanioti z widokiem na morze i natural…
$345,058
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Nieruchomości inwestycyjne w Kallithea, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Dobrze zaprezentowany 3-pokojowy i loftowy domek szeregowy na sprzedaż w Halkidiki, położony…
$157,879
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Nieruchomości inwestycyjne w Polychrono, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Polychrono, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Jest to świetna okazja, aby zainwestować w te 5 domów (240 m powierzchni mieszkalnej lub wyn…
$1,07M
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Nieruchomości inwestycyjne w Kalandra, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Kalandra, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Doskonała oferta ta idealna okazja z doskonałą lokalizacją NAD MORZEM w spokojnej okolicy, a…
$11,97M
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Nieruchomości inwestycyjne w Kassandra Municipality, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Liczba kondygnacji 2
This traditional Greek property is located in a stylish residential area of Sani / Nea Fokia…
$1,30M
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Nieruchomości inwestycyjne w Paliouri, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Paliouri, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Oddzielony dom na sprzedaż w doskonałej lokalizacji w pobliżu najlepszych plaż Kassandra w p…
$436,859
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Nieruchomości inwestycyjne w Polychrono, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Polychrono, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Wielka niechęć w kwitnącym mieście POLIHRONO z tymi 6 apartamentami + 2 sklepy na sprzedaż w…
$862,149
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Nieruchomości inwestycyjne w Kallithea, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Kallithea, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Niesamowity blok apartamentów plus sklep na sprzedaż w tętniącym życiem mieście Kalithea. Bl…
$1,52M
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Nieruchomości inwestycyjne w Rachoni, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Rachoni, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 2
Kod własności: 1380 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Rachoni za €180.000. To 450 m kw. Budynek sk…
$188,373
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Nieruchomości inwestycyjne 440 m² w Pefkochori, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne 440 m²
Pefkochori, Grecja
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
$860,452
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Nieruchomości inwestycyjne w Moles Kalyves, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Moles Kalyves, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Liczba kondygnacji 2
Investment opportunity knocks with these 8 apartments in front of the beach, ideal for an in…
$3,73M
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Nieruchomości inwestycyjne w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Kod własności: 1367 - Budowa SPRZEDAŻY w cenie 590.000 €. To 470 m kw. Budynek jest na piwni…
$617,446
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Nieruchomości inwestycyjne w Chaniotis, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Chaniotis, Grecja
Liczba łazienek 1
Sklep na sprzedaż w doskonałej lokalizacji w mieście Hanioti Halkidiki z dużym dochodem z wy…
$237,489
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Nieruchomości inwestycyjne w Kallithea, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Kallithea, Grecja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Jeśli chcesz zainwestować, to jest świetna okazja, aby zainwestować w te domy (460 m2 powier…
$756,733
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Nieruchomości inwestycyjne w Nea Skioni, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Nea Skioni, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Nieruchomość to oszałamiający budynek w popularnej lokalizacji, który oferuje spokojne i cic…
$1,31M
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Nieruchomości inwestycyjne 850 m² w Nea Skioni, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne 850 m²
Nea Skioni, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod nieruchomości: 1 -10 - Firma na sprzedaż w Pallini Nea Skioni za 5.900.000 €. To 12000 m…
$6,54M
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Nieruchomości inwestycyjne w Kriopigi, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Land for sale in the seaside town of Kriopigi, with building opportunity. Ziemia jest 360 m …
$152,187
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Nieruchomości inwestycyjne w Paliouri, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Paliouri, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Szukasz inwestycji? To świetna okazja, aby zainwestować w te 5 luksusowych domów z drewniany…
$2,39M
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Nieruchomości inwestycyjne w Chaniotis, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Chaniotis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Building of rental apartments for sale in pristine condition, with 250 sq m of rental area. …
$763,229
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Nieruchomości inwestycyjne w Polychrono, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Polychrono, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
ŚWIETNA INWESTYCJA!!  Kompleks apartamentów w Polihorono na 3 piętrach o powierzchni mieszka…
$488,009
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Nieruchomości inwestycyjne w Kastro, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Kastro, Grecja
Jest to niewielki kompleks 3 willi nad morzem ( 10 metrów od morza ) na wyspie Thassos w Pri…
$1,62M
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Typy nieruchomości w Macedonia-Tracja.

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pomieszczenia biurowe
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