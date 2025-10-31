Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Pallini Municipal Unit, Grecja

Nieruchomości komercyjne w Paliouri, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Paliouri, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Luksusowe wille 300 m2 z dużym basenem, niekończące się panoramiczne widoki na morze, i ogró…
$565,586
Nieruchomości komercyjne 418 m² w Loutra, Grecja
Nieruchomości komercyjne 418 m²
Loutra, Grecja
Powierzchnia 418 m²
Opportunity building for sale in the area of Loutra Halkidiki with 418 sq meters of space on…
$552,505
Hotel w Chaniotis, Grecja
Hotel
Chaniotis, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Liczba kondygnacji 3
For Sale in a prime location rental apartments, on 3 floors including 160 sq meters of renta…
$1,19M
Hotel w Polychrono, Grecja
Hotel
Polychrono, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Super okazja, aby przejąć i prowadzić ten biznes na sprzedaż w Kassandra Halkidiki. Obejmuje…
$2,93M
Hotel 485 m² w Pefkochori, Grecja
Hotel 485 m²
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 485 m²
Kod własności: HPS5326 - Hotel FOR SALE w Pallini Pefkochori za €1.600.000. Ten 485 m kw. Um…
$1,86M
Hotel 267 m² w Nea Skioni, Grecja
Hotel 267 m²
Nea Skioni, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 267 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż hotel 267 metrów kwadratowych w Kassandra, Chankidiki. Hotel ma jeden poziom. I…
$702,264
Hotel 350 m² w Pefkochori, Grecja
Hotel 350 m²
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 350 m²
Kod własności: HPS3251 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €2.000.000. Ten 350 m kw. Umeblowany Hot…
$2,32M
Hotel 2 331 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 2 331 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 50
Powierzchnia 2 331 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzeda? hotel 2331 m kw., na półwyspie Kassandra, Chalkidiki. Hotel składa się z 46 poko…
$2,46M
Hotel 750 m² w Pefkochori, Grecja
Hotel 750 m²
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 24
Powierzchnia 750 m²
Kod własności: HPS4825 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €1.650.000. Ten 750 m kw. Umeblowany Hot…
$1,92M
Hotel 920 m² w Paliouri, Grecja
Hotel 920 m²
Paliouri, Grecja
Pokoje 45
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 920 m²
Rental apartments for sale which has a total of 920 sq.m. , with a plot of 1,200 meters newl…
$4,31M
Nieruchomości komercyjne 326 m² w Paliouri, Grecja
Nieruchomości komercyjne 326 m²
Paliouri, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 326 m²
Kod nieruchomości: 4 - 943 - Budynek na sprzedaż w Pallini Paliouri dla € 750 000. To 326 mk…
$1,03M
Hotel 600 m² w Nea Skioni, Grecja
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Grecja
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 600 m²
Kod własności: HPS489 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €3.500.000. Ten 600 m kw. Umeblowany Hote…
$4,07M
Nieruchomości komercyjne 20 000 m² w Loutra, Grecja
Nieruchomości komercyjne 20 000 m²
Loutra, Grecja
Powierzchnia 20 000 m²
Kod nieruchomości: 4 -811 - Budynek na sprzedaż w Pallini Loutra za 200 000 EUR. To 209 mkw.…
$220,049
Nieruchomości komercyjne w Polychrono, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Polychrono, Grecja
Pokoje 12
Liczba łazienek 10
The wonderful complex of maisonettes  910 m for sale consists of 6 luxury villas and is loca…
$1,65M
Nieruchomości komercyjne w Chaniotis, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Chaniotis, Grecja
Pokoje 12
Liczba łazienek 10
Kod nieruchomości: 4-672 - Budynek na sprzedaż w Pallini Chaniotis za 1.350.000 €. To 390 mk…
$1,48M
Hotel w Chaniotis, Grecja
Hotel
Chaniotis, Grecja
Pokoje 24
Liczba łazienek 10
Property Code: 4-584 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori for €4.000.000. This 1250 sq. m.…
$4,71M
Hotel unit for sale w Chaniotis, Grecja
Hotel unit for sale
Chaniotis, Grecja
Pokoje 150
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 17 000 m²
Liczba kondygnacji 2
REZYDENCJALokalizacja - HOTEL IN KASSANDRA (800m. od morza)500m. od wsi95 km od lotniskaTen …
$13,57M
Hotel 2 000 m² w Pefkochori, Grecja
Hotel 2 000 m²
Pefkochori, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż hotel o powierzchni 2000 metrów kwadratowych w Kassandra, Chankidiki. Hotel ma j…
$7,84M
Sklep w Polychrono, Grecja
Sklep
Polychrono, Grecja
Liczba łazienek 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
Nieruchomości komercyjne w Polychrono, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Polychrono, Grecja
Pokoje 12
Liczba łazienek 5
Rental apartments for sale on 3 floors, investment opportunity by the beach with 330 m of li…
$573,635
Hotel 360 m² w Loutra, Grecja
Hotel 360 m²
Loutra, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 360 m²
Kod własności: HPS4521 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €650.000. Ten 360 m kw. umeblowany hotel…
$755,566
Hotel w Nea Skioni, Grecja
Hotel
Nea Skioni, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
To świetna okazja, aby przejąć i prowadzić ten biznes na sprzedaż w Kassandra Halkidiki, KTÓ…
$10,19M
Hotel unit next to the sea w Nea Skioni, Grecja
Hotel unit next to the sea
Nea Skioni, Grecja
Pokoje 41
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 3 831 m²
Liczba kondygnacji 1
Hotel Location - KASSANDRA  ( 10m from sea )                                          (3…
$10,75M
Hotel 600 m² w Nea Skioni, Grecja
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Grecja
Pokoje 13
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż przytulny minihotel na brzegu Morza Egejskiego. Hotel składa się z 3 pięter, lic…
$4,10M
Nieruchomości komercyjne w Chaniotis, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Chaniotis, Grecja
Πωλείται ξενοδοχείο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ., το οποίο εκτείνεται από τ…
$1,74M
Hotel 745 m² w Pefkochori, Grecja
Hotel 745 m²
Pefkochori, Grecja
Pokoje 21
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 745 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż działalność o wysokiej wartości inwestycyjnej na Chalkidiki. Położony tuż nad br…
$2,92M
Nieruchomości inwestycyjne w Chaniotis, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Chaniotis, Grecja
Dwa apartamenty na sprzedaż w tętniącym życiem mieście Hanioti z widokiem na morze i natural…
$345,058
Hotel 310 m² w Pefkochori, Grecja
Hotel 310 m²
Pefkochori, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż hotel 310 metrów kwadratowych w Kassandra, Chankidiki. Hotel ma jeden poziom. I…
$1,29M
Nieruchomości komercyjne w Polychrono, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Polychrono, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
$1,58M
Nieruchomości inwestycyjne w Polychrono, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Polychrono, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Jest to świetna okazja, aby zainwestować w te 5 domów (240 m powierzchni mieszkalnej lub wyn…
$1,07M
