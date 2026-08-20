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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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Saloniki
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4 obiekty total found
Hotel w Municipality of Thessaloniki, Grecja
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Hotel
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Hotel operacyjny w centrum miasta - gotowy hotel biznesRodzaj nieruchomości: nieruchomość ko…
$3,11M
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Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 458 m² w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 458 m²
🏨 Hotel na sprzedaż - Prime Investment Opportunity! 📌 Opis: Hotel jest dostępny na sprzedaż…
$2,18M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Nieruchomości komercyjne w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Klub tenisowy. 9 kortów tenisowych. Pokój użytkowy. Siłownia. Prywatny projekt na przedmieśc…
$4,09M
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Pomieszczenie biurowe 42 m² w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74 250
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