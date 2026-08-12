Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Macedonia-Tracja
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Macedonia-Tracja, Grecja

;
Kavala Municipality
3
Kawala
3
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 108 m² w Kavala Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 108 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5
Kavala, Centrum: Na sprzedaż profesjonalny dach 108 m2 elewacji na 5 piętrze z windą w centr…
$278,833
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Nea Fokea, Grecja
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Nea Fokea, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Unikalna nieruchomość komercyjna jest dostępna w samym sercu Nea Fokea, Halkidiki. Obiekt po…
$546,768
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Pomieszczenie biurowe 60 m² w Drama Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Drama Municipality, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
Dramat, Centrum: Na sprzedaż Biuro 60 m2 znajduje się na 2 piętrze budynku z windą w centrum…
$208,203
Zostaw prośbę
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 42 m² w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 56 m² w Kavala Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 56 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 3
Kavala, Centrum: W pełni odnowione biuro 56 m2 na 3 piętrze z windą z indywidualnym ogrzewan…
$157,730
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 200 m² w Kavala Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 8
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Kavala, Centrum: Na sprzedaż apartament podłogowy, profesjonalna przestrzeń 200 m2 znajduje …
$315,459
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Macedonia-Tracja.

nieruchomości komercyjne
hotele
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
Realting.com
Udać się