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Wille na sprzedaż w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
39
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
7
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78 obiektów total found
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Willa w Kontokali, Grecja
Willa
Kontokali, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 230 m2 na wyspie Korfu. Na pierwszym piętrze znajduje się sal…
$1,50M
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Grekodom Development
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Willa w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Willa
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 155 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, po…
$1,42M
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Grekodom Development
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Willa w Kokkini, Grecja
Willa
Kokkini, Grecja
Na sprzedaż: willa o powierzchni 78,16 m2, wybudowana w 2005 roku, położona w cichej i dobrz…
$375,424
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International real estate agency Habita
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Willa w Tsoukalades, Grecja
Willa
Tsoukalades, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 200 m kw. na Wyspach Joñskich. Piwnica składa się z jednej s…
$2,48M
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Grekodom Development
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Willa w Barbati, Grecja
Willa
Barbati, Grecja
Powierzchnia 330 m²
Prime Investment Możliwość: Luksusowe Sea- View Villa w Corfu1 Odkryj rzadką okazję do posi…
$4,13M
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Grekodom Development
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Willa w Ipsos, Grecja
Willa
Ipsos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa o powierzchni 90 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z j…
$637,583
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Grekodom Development
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Willa w Astrakeri, Grecja
Willa
Astrakeri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 250 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej…
$2,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Temploni, Grecja
Willa
Temploni, Grecja
Powierzchnia 1 055 m²
Na sprzedaż dwie wille o powierzchni 670 m2 i 385 m2 położone w dzielnicy Temploni na Korfu.…
$4,43M
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Grekodom Development
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Willa w Ipsos, Grecja
Willa
Ipsos, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 700 m2 na wyspie Korfu w zachodniej części Grecji…
$7,08M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Willa
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 188 m²
Na sprzedaż 1-piętrowa willa o powierzchni 188 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. składa s…
$1,59M
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Grekodom Development
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Willa w Benitses, Grecja
Willa
Benitses, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 72 m kw. na wyspie Korfu. Willa składa się z jednej sypialni,…
$801,430
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Grekodom Development
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Willa w Barbati, Grecja
Willa
Barbati, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 480 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Są: ogrzewanie. Jes…
$3,78M
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Grekodom Development
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Willa w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Willa
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 152 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z jednej sypialn…
$2,42M
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Grekodom Development
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Willa w Nissaki, Grecja
Willa
Nissaki, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Luksusowa willa o powierzchni 250 m2 na sprzedaż - prywatne przybrzeżne Haven z basenem, jac…
$3,31M
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Grekodom Development
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Willa w Kentroma, Grecja
Willa
Kentroma, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż, 150 mkw willi znajduje się w Katavolos, na północny wschód od Korfu! Willa posi…
$2,66M
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Grekodom Development
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Willa w Kassiopi, Grecja
Willa
Kassiopi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57M
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Willa w Kalafationes, Grecja
Willa
Kalafationes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Property Code: HPS5603 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 290 sq. m…
$1,55M
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Willa w Dassia, Grecja
Willa
Dassia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 240 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z sal…
$1,65M
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Grekodom Development
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Willa w Gouvia, Grecja
Willa
Gouvia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 900 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Półpiwni…
$4,13M
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Grekodom Development
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Willa w Souleika, Grecja
Willa
Souleika, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Property Code: HPS5602 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 240 sq. m…
$1,55M
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Willa w Viros, Grecja
Willa
Viros, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 377 m²
Property Code: HPS5627 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.900.000 . This 377 sq. m…
$2,19M
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Willa w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Willa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 457 m²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27M
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Willa w Benitses, Grecja
Willa
Benitses, Grecja
Powierzchnia 400 m²
DLA SPRZEDAŻY: 2 domy (120 m ² i 280 m ²) na linii brzegowej Tsaki Benitses w południowo-wsc…
$1,95M
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Grekodom Development
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Willa 7 pokojów w Spartilas, Grecja
Willa 7 pokojów
Spartilas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegant Villa with Panoramic Views and Pool in Corfu Price: €1,600,000 Location: Spartil…
$1,89M
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych na Wyspach. Istnieją: panele słonecz…
$2,60M
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Grekodom Development
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Willa w Evropouli, Grecja
Willa
Evropouli, Grecja
Powierzchnia 420 m²
W cichej lokalizacji, zaledwie kilka minut od stolicy Korfu, sprzedawane dwa domki o łącznej…
$1,77M
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Grekodom Development
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Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Zakynthos 140 m ² - 3000 m ² powierzchni - 3 sypialnie, 3 łazienki - 1 / 6 współwłas…
$154,417
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Willa w Karavados, Grecja
Willa
Karavados, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Na sprzeda? pod budowê willi 900 m kw. w Kefalonii. Właściciele opuszczą meble ze sprzedażą.…
$1,30M
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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