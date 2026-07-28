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Wille na sprzedaż w Municipal Unit of Sfakiates, Grecja

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1 obiekt total found
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,71M
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Sfakiates, Grecja

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