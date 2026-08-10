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Wille na sprzedaż w Municipal Unit of Ellomenos, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 656 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 656 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Willa ma fronto…
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych na Wyspach. Istnieją: panele słonecz…
$2,60M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Vlycho, Grecja
Willa
Vlycho, Grecja
Powierzchnia 167 m²
Na sprzedaż willa 167 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Są: klimatyzacja. Dodatki wli…
$2,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Ellomenos, Grecja

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