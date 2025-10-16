Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Region Wyspy Jońskie
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Region Wyspy Jońskie, Grecja

Korfu
33
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
173
Municipality of Northern Corfu
66
Municipality of Southern Corfu
46
Pokaż więcej
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 11 pokojów w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Willa 11 pokojów
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Level Villa in Lefkada with Swimming Pool –  1 550 000€ ! Perched majestically above …
$1,80M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Region Wyspy Jońskie, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się