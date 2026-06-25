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Wille z ogrodem na sprzedaż w Heraklion Regional Unit, Grecja

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Municipality of Heraklion
76
Heraklion Municipal Unit
74
Heraklion
61
Municipality of Chersonissos
31
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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Kamienna Willa na Krecie z Panoramicznym Widokiem Cena: 320 000 € Wyjątkowa …
$364,046
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Willa 4 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 4
Czterokondygnacyjna Kamienna Willa na Krecie z Prywatnym Dziedzińcem Cena: 300 000 € W…
$341,293
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Parametry nieruchomości w Heraklion Regional Unit, Grecja

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