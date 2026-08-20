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  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Euboea Regional Unit, Grecja

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Municipality of Chalkida
8
Karystos Municipality
7
Chalkida
3
Kymi Aliveri Anna Municipality
4
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20 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Karystos, Grecja
Dom 2 pokoi
Karystos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
W jednym z najbardziej pożądanych nadmorskich miejsc południowej Evia, zaledwie kilka chwil …
$468,510
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Dom wolnostojący w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący
Aliveri, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea …
$366,020
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Willa w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 585 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,89M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Chalkida, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 2
Apartament na sprzedaż, 2. piętro, znajduje się w Nea Artaki.Obiekt ma powierzchnię 26 m2. S…
$76,031
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Szeregowiec w Aliveri, Grecja
Szeregowiec
Aliveri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Na sprzeda? maizonette 196 m kw. Na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa si…
$224,335
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Aliveri, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 204 m kw. na wyspie Euboea. Parter składa się z salonu z kuchnią…
$1,89M
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Grekodom Development
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
695 000 € Typ nieruchomości: Willa Sypialnie: 3 Powierzchnia działki: 311 m² Powierzchni…
$823,151
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Dom 2 pokoi w Karystos, Grecja
Dom 2 pokoi
Karystos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
W jednym z najbardziej pożądanych nadmorskich miejsc południowej Evia, zaledwie kilka chwil …
$473,258
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Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? maizonette 120 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica sk…
$295,177
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Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Odkryj wyjątkowe wybrzeże w spokojnej okolicy Skorponerii, Viotia - zaledwie 1,5 godziny od …
$566,363
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Dom 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Odkryj wyjątkowe wybrzeże w spokojnej okolicy Skorponerii, Viotia - zaledwie 1,5 godziny od …
$566,363
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Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 111 metrów kwadratowych w środkowej Grecji .Maisonett…
$440,404
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Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Karystos, Grecja
Dom 2 pokoi
Karystos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
W jednym z najbardziej pożądanych nadmorskich miejsc południowej Evia, zaledwie kilka chwil …
$468,771
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Dom 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Odkryj wyjątkowe wybrzeże w spokojnej okolicy Skorponerii, Viotia - zaledwie 1,5 godziny od …
$566,363
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 312 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 312 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z j…
$826,496
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Grekodom Development
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Dom 6 pokojów w Eretria, Grecja
Dom 6 pokojów
Eretria, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Prywatny dom na wyspie Evia o powierzchni 190 m2. 800 m od basenu.  I piętro - salon z komi…
$119,980
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Willa 5 pokojów w Aliveri, Grecja
Willa 5 pokojów
Aliveri, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
Mieszkanie jest na sprzedaż o łącznej powierzchni 90 metrów kwadratowych.  w 1. Podłoga.  Sk…
$99,983
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Willa 5 pokojów w Marmari, Grecja
Willa 5 pokojów
Marmari, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
Cena na zgłoszenie
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Dom w Nea Styra, Grecja
Dom
Nea Styra, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Typy nieruchomości w Euboea Regional Unit.

domy

Parametry nieruchomości w Euboea Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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