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Mieszkania na sprzedaż w Euboea Regional Unit, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Chalkida, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 2
Apartament na sprzedaż, 2. piętro, znajduje się w Nea Artaki.Obiekt ma powierzchnię 26 m2. S…
$76,031
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
Mieszkanie jest na sprzedaż o łącznej powierzchni 90 metrów kwadratowych.  w 1. Podłoga.  Sk…
$99,983
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Parametry nieruchomości w Euboea Regional Unit, Grecja

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