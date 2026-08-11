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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chrysoupoli, Grecja

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Chrysoupoli, Grecja
Dom 3 pokoi
Chrysoupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11531 - Maisonette FOR SALE in Chrisoupoli Center za 125.000 €. Ten 105 m kw.…
$134,937
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Dom 3 pokoi w Chrysoupoli, Grecja
Dom 3 pokoi
Chrysoupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11529 - Maisonette FOR SALE w Chrisoupoli Center za 140.000 €. Ten 135 m kw. …
$151,129
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