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Wille na sprzedaż w Chania Regional Unit, Grecja

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Municipality of Apokoronas
17
Municipality of Platanias
13
Municipality of Chania
16
Chania
4
Willa Usuwać
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48 obiektów total found
Willa w Municipality of Chania, Grecja
Willa
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
These two exquisite villas — Felis and Iris — are located on the historic hillside of Halep,…
$2,03M
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Willa w Malaxa, Grecja
Willa
Malaxa, Grecja
Sypialnie 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Willa w Almyrida, Grecja
Willa
Almyrida, Grecja
Sypialnie 3
New stone villa "Ra Roa" in AlmyridaStone villa Ra Roa is located in a prestigious location,…
$982,702
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Willa 4 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancka Willa z widokiem na morze i prywatnym basenem | Sfinari, Kissamos Lokaliz…
$665,751
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Willa 3 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
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Willa w Perivolia, Grecja
Willa
Perivolia, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Są: kominek. Dod…
$2,27M
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Perivolia, Grecja
Willa
Perivolia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż: Luksusowa trzypiętrowa willa w Galatas, Chania Wyjątkowa okazja do stałego zam…
$1,60M
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Grekodom Development
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Willa w Chorafakia, Grecja
Willa
Chorafakia, Grecja
Powierzchnia 465 m²
Na sprzedaż luksusowa willa 465 mkw. o wysokiej standardowej jakości wykonania, położona nad…
$7,62M
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Grekodom Development
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Willa w Chorafakia, Grecja
Willa
Chorafakia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba kondygnacji 2
Description Altera
$638,178
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Willa w Dramia, Grecja
Willa
Dramia, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Luksusowa willa na sprzedaż z panoramicznym widokiem na morze w Retymno Willa zaprojektowana…
$1,50M
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Grekodom Development
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Willa w Gavalochori, Grecja
Willa
Gavalochori, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 286 m²
Property Code: HPS4192 - Villa FOR SALE in Chania Center for € 980.000 . This 286 sq. m. fu…
$1,13M
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Willa w Kalyves, Grecja
Willa
Kalyves, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 3-kondygnacyjna willa o powierzchni 100 m kw na Krecie. Piwnica składa się z 2 m…
$755,654
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Willa w Kalathas, Grecja
Willa
Kalathas, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Nowoczesna willa luksusowa w Agios Onoufrios - doświadcz esencji życia rafinacyjnego W jedny…
$1,74M
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Grekodom Development
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Willa w Dramia, Grecja
Willa
Dramia, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: Tradycyjna kamienista willa na Krecie Wyjątkowa okazja do zamieszkania lub inw…
$1,60M
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Grekodom Development
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Willa w Kefalas, Grecja
Willa
Kefalas, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 151 m²
A cozy house in a quiet location, surrounded by olive groves.Everything here is thought out …
$635,866
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Willa 4 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 0 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Willa 4 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Willa w Perivolia, Grecja
Willa
Perivolia, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Współczesna willa luksusowa 550m od morza W jednym z najbardziej uprzywilejowanych miejsc w …
$1,59M
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Grekodom Development
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Willa w Kalyves, Grecja
Willa
Kalyves, Grecja
Powierzchnia 406 m²
Na sprzedaż Villa w Apokoronas. Na dzia? ce 4300 m kw. willi na sprzeda? ze wspaniałym, nieo…
$3,73M
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Grekodom Development
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Willa 3 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,07M
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Willa 4 pokoi w Plaka, Grecja
Willa 4 pokoi
Plaka, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone villa with pool and sea view A modern and fully equipped new villa near the traditi…
$1,33M
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Willa 6 pokojów w Almyrida, Grecja
Willa 6 pokojów
Almyrida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
In the very center of the village of Almirida, just 300 meters from the popular sandy beach,…
$1,28M
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Willa w Plaka, Grecja
Willa
Plaka, Grecja
Sypialnie 15
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 695 m²
Property Code: HPS5739 - Villa FOR SALE in Chania Center for € 2.500.000 . This 695.00 sq. …
$2,88M
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Willa w Perivolia, Grecja
Willa
Perivolia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$2,13M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Platanias, Grecja
Willa
Municipality of Platanias, Grecja
Powierzchnia 386 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 386 m2 na wyspie Kreta. Pierwsze piętro składa się z jednej s…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 6 pokojów w Maleme, Grecja
Willa 6 pokojów
Maleme, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
CRETE MALEME  Experience the essence of luxury villa living in Maleme, Crete, with this e…
$714,060
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Willa 3 pokoi w Chorafakia, Grecja
Willa 3 pokoi
Chorafakia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
Altera Pars Project is located in the touristic area of Tersana Village, 30 minutes drive fr…
$638,342
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Willa w Perivolia, Grecja
Willa
Perivolia, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,06M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Chania, Grecja
Willa
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 2
These two exquisite villas — Felis and Iris — are located on the historic hillside of Halep,…
$4,05M
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Parametry nieruchomości w Chania Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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