  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Chania Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Chania Regional Unit, Grecja

Municipality of Apokoronas
21
Municipality of Chania
23
Municipality of Platanias
10
Chania
4
18 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Palio Gerani, Grecja
Willa 3 pokoi
Palio Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 160 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,40M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 10 pokojów w Municipality of Chania, Grecja
Willa 10 pokojów
Municipality of Chania, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 3 pokoi w Kournas, Grecja
Willa 3 pokoi
Kournas, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa dwupiętrowa willa na sprzedaż na Krecie - Kournas (Georgioupoli) Wyjątkowa okazja …
$374,541
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Tut TravelTut Travel
Willa 10 pokojów w Souda, Grecja
Willa 10 pokojów
Souda, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$3,74M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 8 pokojów w Daratsos, Grecja
Willa 8 pokojów
Daratsos, Grecja
Pokoje 8
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Są: kominek. Dod…
$2,25M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 8 pokojów w Galatas, Grecja
Willa 8 pokojów
Galatas, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$2,11M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 1 pokój w Sternes, Grecja
Willa 1 pokój
Sternes, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 337 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa na sprzedaż w Akrotiri, Chania. W magicznej i spokojnej lokalizacji, 337 m2 willi na s…
$1,50M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 9 pokojów w Galatas, Grecja
Willa 9 pokojów
Galatas, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,05M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 1 pokój w Municipality of Kissamos, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Kissamos, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż - Villa Elafo: Designer Stone Villa z podgrzewanym basenem i widokiem na morze w…
$702,264
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 4 pokoi w Plaka, Grecja
Willa 4 pokoi
Plaka, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: unikalna willa z morzem i górą widoki, Almyrida Chania W sercu Almyridy, Chani…
$4,10M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 6 pokojów w Sklavopoula, Grecja
Willa 6 pokojów
Sklavopoula, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 160 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$930,651
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 9 pokojów w Municipality of Apokoronas, Grecja
Willa 9 pokojów
Municipality of Apokoronas, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Tradycyjna kamienista willa na Krecie Wyjątkowa okazja do zamieszkania lub inw…
$1,75M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 7 pokojów w Galatas, Grecja
Willa 7 pokojów
Galatas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/1
Na sprzedaż: Luksusowa trzypiętrowa willa w Galatas, Chania Wyjątkowa okazja do stałego zam…
$2,06M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 1 pokój w Stavros, Grecja
Willa 1 pokój
Stavros, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 465 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż luksusowa willa 465 mkw. o wysokiej standardowej jakości wykonania, położona nad…
$7,61M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 3 pokoi w Ravdoucha, Grecja
Willa 3 pokoi
Ravdoucha, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 140 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,87M
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 6 pokojów w Douliana, Grecja
Willa 6 pokojów
Douliana, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 217 m²
Piętro -2/3
Na sprzedaż: 5- Sypialnia, 3 - Łazienka Villa z widokiem panoramicznym w Gavalochori, Apokor…
$877,831
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 4 pokoi w Tsikoliana, Grecja
Willa 4 pokoi
Tsikoliana, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa 100 m kw., z basenem, ogrodem i dodatkowym potencjałem budynku w Vamos, Chania Parter …
$702,264
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 4 pokoi w Kalyves, Grecja
Willa 4 pokoi
Kalyves, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro -1/3
Na sprzedaż 3-kondygnacyjna willa o powierzchni 100 m kw na Krecie. Piwnica składa się z 2 m…
$749,082
Zostaw prośbę


Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά

Parametry nieruchomości w Chania Regional Unit, Grecja

