  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Chania Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Chania Regional Unit, Grecja

Municipality of Apokoronas
27
Municipality of Platanias
14
Municipality of Chania
30
Chania
8
7 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,07M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Almyrida, Grecja
Willa 6 pokojów
Almyrida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
In the very center of the village of Almirida, just 300 meters from the popular sandy beach,…
$1,28M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Maleme, Grecja
Willa 4 pokoi
Maleme, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$1,45M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Chania Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
