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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chania Regional Unit, Grecja

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Municipality of Apokoronas
150
Municipality of Platanias
66
Municipality of Chania
55
Chania
32
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289 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Vamos, Grecja
Dom 2 pokoi
Vamos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ta nieruchomość na sprzedaż znajduje się w Vamos, Apokoronas, Chania, malowniczej i historyc…
$183,779
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Willa w Municipality of Chania, Grecja
Willa
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
These two exquisite villas — Felis and Iris — are located on the historic hillside of Halep,…
$2,03M
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Dom 4 pokoi w Xirosterni, Grecja
Dom 4 pokoi
Xirosterni, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Ten piękny dom na sprzedaż znajduje się w miejscowości Xerosterni, Apokoronas, Chania, w spo…
$530,249
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Mieszkanie 4 pokoi w Kolimbari, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Kolimbari, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy unikalny dwupiętrowy dom tuż na plaży, z pięciopokojowym układem,…
$682,754
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy ekskluzywny apartament z czterema sypialniami (2 łazienki i jacuz…
$916,238
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Nopigia, Grecja
Dom 3 pokoi
Nopigia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta piękna willa na sprzedaż w Nopigii, Kissamos, Chania. Ciesz się tym 100 m2 powierzchni mi…
$680,653
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TekceTekce
Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Willa w Malaxa, Grecja
Willa
Malaxa, Grecja
Sypialnie 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Agencja
Аталанта
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Dom 3 pokoi w Kefalas, Grecja
Dom 3 pokoi
Kefalas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten dom na sprzedaż w Apokoronas, Chania znajduje się w miejscowości Kefalas. Jest to dwupoz…
$372,378
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Dom w Drapanos, Grecja
Dom
Drapanos, Grecja
Ten dom na sprzedaż w Drapanos Chania Kreta znajduje się na szczycie wzgórza z unikalnym wid…
$766,767
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Dom 2 pokoi w Maleme, Grecja
Dom 2 pokoi
Maleme, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Jest to wspaniały projekt składający się z 16 luksusowych apartamentów na sprzedaż w Maleme,…
$393,384
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Willa w Almyrida, Grecja
Willa
Almyrida, Grecja
Sypialnie 3
New stone villa "Ra Roa" in AlmyridaStone villa Ra Roa is located in a prestigious location,…
$982,702
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Agencja
Аталанта
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Dom 5 pokojów w Tsivaras, Grecja
Dom 5 pokojów
Tsivaras, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Jego nieruchomość na sprzedaż znajduje się w Tsivaras, Apokoronas, Chania. Usytuowany na pry…
$969,685
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Opis przedmiotu: Doskonały potencjał inwestycyjny Oferujemy wyjątkowy dom z czterema sypial…
$442,420
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Kissamos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kissamos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy czteropokojowy dom na sprzedaż w Kissamos, Chania region, z zapie…
$230,059
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 4 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancka Willa z widokiem na morze i prywatnym basenem | Sfinari, Kissamos Lokaliz…
$665,751
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Dom 5 pokojów w Municipality of Chania, Grecja
Dom 5 pokojów
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Jest to spektakularna willa na sprzedaż w Akrotiri, Chania, Kreta. Ma całkowitą powierzchnię…
$1,06M
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Dom 2 pokoi w Vamos, Grecja
Dom 2 pokoi
Vamos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ta niesamowita nieruchomość na sprzedaż w Apokoronas Chania Crete znajduje się w malowniczej…
$388,102
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Dom 2 pokoi w Maleme, Grecja
Dom 2 pokoi
Maleme, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament parterowy na sprzedaż znajduje się w Maleme, Platanias, Chania, co czy…
$300,989
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Willa 3 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
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Dom 2 pokoi w Maleme, Grecja
Dom 2 pokoi
Maleme, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten piękny parter apartament na sprzedaż w Maleme, Chania, Kreta, znajduje się w miejscowośc…
$403,665
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Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$984,892
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Dom 2 pokoi w Stylos, Grecja
Dom 2 pokoi
Stylos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Apokoronas Chania znajduje się w miejscowości S…
$76,553
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Willa w Perivolia, Grecja
Willa
Perivolia, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Są: kominek. Dod…
$2,27M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 6 pokojów w Kournas, Grecja
Dom 6 pokojów
Kournas, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Ta olśniewająca willa na sprzedaż w Apokoronas, Chania Kreta, znajduje się w malowniczej mie…
$1,05M
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Dom 2 pokoi w Vamos, Grecja
Dom 2 pokoi
Vamos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten budynek rezydencji na sprzedaż w Vamos Apokoronas Chania, Kreta, znajduje się w bardzo m…
$141,557
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Dom 3 pokoi w Kokkino Chorio, Grecja
Dom 3 pokoi
Kokkino Chorio, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta niesamowita niedawno odnowiona willa na sprzedaż w Apokoronas, Chania, Kreta, znajduje si…
$1,59M
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Dom 2 pokoi w Vamos, Grecja
Dom 2 pokoi
Vamos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Jest to niesamowita maisonette na sprzedaż w Apokoronas, Chania Kreta, znajduje się w tętnią…
$483,653
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Willa w Perivolia, Grecja
Willa
Perivolia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż: Luksusowa trzypiętrowa willa w Galatas, Chania Wyjątkowa okazja do stałego zam…
$1,60M
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Chania Regional Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Chania Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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