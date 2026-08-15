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Hotele na sprzedaż w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

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Kassandra Municipality
77
Pallini Municipal Unit
50
Kassandra Municipal Unit
27
Municipality of Sithonia
38
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142 obiekty total found
Hotel 600 m² w Nea Skioni, Grecja
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Grecja
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 600 m²
Kod własności: HPS489 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €3.500.000. Ten 600 m kw. Umeblowany Hote…
$4,03M
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Hotel 1 600 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 1 600 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 43
Liczba łazienek 43
Powierzchnia 1 600 m²
Kod własności: HPS5441 - Hotel FOR SALE w Kassandra Siviri za €3.500.000. Ten 1600 m kw. Ume…
$4,03M
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Hotel 800 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 800 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 800 m²
Kod własności: HPS4426 - Hotel FOR SALE w Pallini Nea Skioni za €3.300.000. Ten 800 m ² umeb…
$3,80M
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Hotel 800 m² w Polygyros, Grecja
Hotel 800 m²
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 800 m²
12 apartamentów na sprzedaż w Halkidiki. Obiekt składa się z 4 działek o łącznej powierzchni…
$3,90M
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Grekodom Development
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Hotel 900 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 900 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Sprzedaż hotelu o łącznej powierzchni około 900 m2 w prestiżowym kosmopolitycznym miejscu na…
$5,43M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 270 m² w Chaniotis, Grecja
Hotel 270 m²
Chaniotis, Grecja
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Kassandra, Chankidiki. Hotel ma je…
$507,705
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TekceTekce
Hotel 400 m² w Kalandra, Grecja
Hotel 400 m²
Kalandra, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Niesamowita okazja do zainwestowania w hotel o powierzchni 400 m2 w Kassandra, Halkidiki. Po…
$1,39M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 900 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 900 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 900 m²
Kod własności: HPS490 - Hotel FOR SALE w cenie €4.200.000. Ten 900 m kw. Umeblowany Hotel sk…
$4,83M
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Hotel 200 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 200 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż hotel 200 metrów kwadratowych w Kassandra, Chankidiki. Hotel ma jeden poziom. Pa…
$826,496
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Grekodom Development
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Hotel 485 m² w Kassandreia, Grecja
Hotel 485 m²
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 485 m²
Nowy wybudowany hotel znajduje się w jednej z najbardziej popularnych wiosek Kassandra 400 o…
$1,85M
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Hotel 1 260 m² w Chaniotis, Grecja
Hotel 1 260 m²
Chaniotis, Grecja
Powierzchnia 1 260 m²
hotel w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Kassandra, w małym raju Halkidik…
$3,99M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 2 500 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 2 500 m²
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 32
Liczba łazienek 32
Powierzchnia 2 500 m²
Kod własności: HPS4421 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €5.000.000. Ten 2500 m kw. Umeblowany ho…
$5,75M
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Hotel 1 240 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 1 240 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 1 240 m²
Hotel w niezwykłym miejscu w Kassandra, w samym sercu Halkidiki. Nieruchomość znajduje się w…
$8,54M
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Halkidiki Properties
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Hotel 685 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 685 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 685 m²
Kompleks wynajętych apartamentów znajduje się w zielonej okolicy o powierzchni około 6000 m2…
$1,42M
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Grekodom Development
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Hotel 1 500 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 1 500 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 40
Powierzchnia 1 500 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1500 metrów kwadratowych w Kassandra, Chankidiki. Hotel ma 2…
$4,13M
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Grekodom Development
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Hotel 4 000 m² w Chaniotis, Grecja
Hotel 4 000 m²
Chaniotis, Grecja
Powierzchnia 4 000 m²
Kategoria hotelu to 3 klucze (85 apartamentów), a cały obszar to 2000 m ² i znajduje się w H…
$5,19M
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Hotel 730 m² w Nea Roda, Grecja
Hotel 730 m²
Nea Roda, Grecja
Powierzchnia 730 m²
Położony w malowniczym regionie Halkidiki, Grecja, ten 730 metrów kwadratowych hotel nieruch…
$2,61M
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Halkidiki Properties
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Hotel 6 500 m² w Pefkochori, Grecja
Hotel 6 500 m²
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 98
Powierzchnia 6 500 m²
Kod własności: HPS170 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €6.000.000. Ten 6500 m kw. Umeblowany Hot…
$6,91M
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Hotel 730 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 730 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 730 m²
Na sprzedaż hotel 730 metrów kwadratowych w Sithonia, Chankidiki. Hotel ma jeden poziom. Is…
$2,95M
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Grekodom Development
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Hotel 485 m² w Pefkochori, Grecja
Hotel 485 m²
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 485 m²
Kod własności: HPS5326 - Hotel FOR SALE w Pallini Pefkochori za €1.600.000. Ten 485 m kw. Um…
$1,84M
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Hotel 2 000 m² w Kalandra, Grecja
Hotel 2 000 m²
Kalandra, Grecja
Powierzchnia 2 000 m²
Na sprzedaż hotel w jednej z najbardziej prestiżowych wiosek na półwyspie Kassandra. Na dzia…
$4,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 4 270 m² w Kalyves Polygyrou, Grecja
Hotel 4 270 m²
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 101
Powierzchnia 4 270 m²
Kod własności: HPS4631 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €8.000.000. Ten 4270 m kw. Umeblowany Ho…
$9,21M
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Hotel 400 m² w Nea Skioni, Grecja
Hotel 400 m²
Nea Skioni, Grecja
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 400 m²
Kod własności: HPS5585 - Hotel FOR SALE w Pallini Nea Skioni za €900.000. To 400 m kw. Hotel…
$1,04M
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Hotel 1 260 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 1 260 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 25
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 260 m²
Hotel w budowie znajduje się w popularnej wiosce Nikiti, zaledwie 50 metrów od ładnej plaży …
$5,77M
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Hotel 300 m² w Pefkochori, Grecja
Hotel 300 m²
Pefkochori, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Hotel w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Kassandra, w samym sercu Hal…
$1,14M
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Halkidiki Properties
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Hotel 310 m² w Paliouri, Grecja
Hotel 310 m²
Paliouri, Grecja
Powierzchnia 310 m²
Na sprzedaż hotel 310 metrów kwadratowych w Kassandra, Chankidiki. Hotel ma jeden poziom. I…
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 360 m² w Loutra, Grecja
Hotel 360 m²
Loutra, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 360 m²
Kod własności: HPS4521 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €650.000. Ten 360 m kw. umeblowany hotel…
$748,054
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Hotel 450 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 450 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Seafront Hotel na sprzedaż w Sitonia, Chankidiki - 450 m2 Rzadka okazja do nabycia trzypozio…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 348 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 348 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 348 m²
Kompleks willi znajduje się w słynnej dzielnicy Sani z najlepszymi plażami na Półwyspie Chal…
$3,46M
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Hotel 800 m² w Skala Fourkas, Grecja
Hotel 800 m²
Skala Fourkas, Grecja
Sypialnie 43
Liczba łazienek 43
Powierzchnia 800 m²
Kod własności: HPS516 - Hotel FOR SALE w Kassandra Fourka za €3.200.000. To 800 m kw. Hotel …
$3,68M
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Typy nieruchomości w Chalkidiki Regional Unit.

nieruchomości komercyjne
nieruchomości inwestycyjne
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