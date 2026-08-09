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Domy na sprzedaż w Hesja, Niemcy

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Frankfurt nad Menem
6
14 obiektów total found
Dom 16 pokojów w Selters, Niemcy
Dom 16 pokojów
Selters, Niemcy
Pokoje 16
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 324 m²
Liczba kondygnacji 3
ISB GLOBAL Immobilien & amp; BAUTRGERINWESTYCJA PREMIUM W NIEMIECMOREFAMILE W LAGIE CENTRALN…
$1,37M
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Szeregowiec w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy kamienica w cichej okolicy Frankfurtu nad Menem.Dom oferuje nowemu w…
$656,480
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Willa 9 pokojów w Sprendlingen, Niemcy
Willa 9 pokojów
Sprendlingen, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,34M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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LDV InvestLDV Invest
Dom 20 pokojów w Buches, Niemcy
Dom 20 pokojów
Buches, Niemcy
Pokoje 20
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 515 m²
Liczba kondygnacji 3
ISB GLOBAL Nieruchomości i BAUTRÄGERINWESTYCJA PREMIUM W NIEMIECNEUBAUPROJEKTY W LAGIE CENTR…
$2,57M
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Willa w Sprendlingen, Niemcy
Willa
Sprendlingen, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,39M
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Willa w Bad Vilbel, Niemcy
Willa
Bad Vilbel, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom wiejski z kominkiem w stylu francuskim w cichej i cichej dzielnicy Frankfurtu nad…
$2,90M
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Szeregowiec 5 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec 5 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy nowoczesny dom z jakości wykończenia w stosunkowo młodym i zielonym obszarze Frankfurtu…
$1,58M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Szeregowiec 4 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec 4 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy kamienica w cichej okolicy Frankfurtu nad Menem. Dom oferuje nowem…
$596,886
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Dom 7 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dom 7 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 7
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dom dwupiętrowy (7 pokoi) w jednej z centralnych dzielnic Frankfurtu - Ostend. …
$2,69M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Willa
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny "inteligentny dom" z centralnej lokalizacji w miejscowości wypoczynkowej Bad Homb…
$2,15M
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Willa w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Willa
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dom dwupiętrowy (7 pokoi) w jednej z centralnych dzielnic Frankfurtu - Ostend.Wyp…
$2,96M
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Willa 9 pokojów w Bad Vilbel, Niemcy
Willa 9 pokojów
Bad Vilbel, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom wiejski z kominkiem w stylu francuskim w cichej i cichej dzielnicy Frankfurtu nad…
$2,64M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Szeregowiec w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy nowoczesny dom z jakości wykończenia w stosunkowo młodym i zielonym obszarze Frankfurtu…
$1,74M
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Dom 7 pokojów w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Dom 7 pokojów
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Pokoje 7
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny "inteligentny dom" z centralnej lokalizacji w miejscowości wypoczynkowej Bad Homb…
$1,95M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch

Typy nieruchomości w Hesja.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Hesja, Niemcy

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