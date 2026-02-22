Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Dusseldorf, Niemcy

7 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Dom 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Pełny opis:sekcja 261 m2dom 124.22 m2budowa 202020- 2021Informacje o mieście:Miasto znajduje…
$881,460
Bliźniak 5 pokojów w Dusseldorf, Niemcy
Bliźniak 5 pokojów
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: The house is well maintained. Built in 1998/2021 modernized Heated floors.…
$795,835
Willa w Dusseldorf, Niemcy
Willa
Dusseldorf, Niemcy
Powierzchnia 702 m²
$4,32M
Dom 5 pokojów w Dusseldorf, Niemcy
Dom 5 pokojów
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: central gas heating5 rooms2 bathrooms1 parking placehouse area 151 m2plot …
$807,453
Willa w Dusseldorf, Niemcy
Willa
Dusseldorf, Niemcy
Powierzchnia 373 m²
Liczba kondygnacji 4
Full description: 40545 Düsseldorf (Oberkassel) urban modern villa currently rented Annual i…
$4,15M
Bliźniak 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Bliźniak 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
Dom 7 pokojów w Dusseldorf, Niemcy
Dom 7 pokojów
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description:Nice house for your family 40489Düsseldorf/AngermundNext to the Heltorf cas…
$740,650
