Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Monchengladbach
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Monchengladbach, Niemcy

3 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Monchengladbach, Niemcy
Dom 6 pokojów
Monchengladbach, Niemcy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny to świetna inwestycja!41063 Mönchengladbach (Nordrhein- Westfalen)Cena: 2…
$325,394
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Monchengladbach, Niemcy
Dom 6 pokojów
Monchengladbach, Niemcy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż jest powstanie budynku mieszkania w Mönchengladbach!Cena 400.000 €+ 3,57% prowiz…
$466,515
Zostaw prośbę
Dom 9 pokojów w Monchengladbach, Niemcy
Dom 9 pokojów
Monchengladbach, Niemcy
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny to idealna inwestycja!Mönchengladbach (Nordrhein- Westfalen)Cena: 279,000…
$325,394
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Monchengladbach, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się