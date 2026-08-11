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Hotele na sprzedaż w Berlin, Niemcy

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4 obiekty total found
5***** Hotel for Sale in Berlin w Berlin, Niemcy
5***** Hotel for Sale in Berlin
Berlin, Niemcy
Powierzchnia 5 000 m²
Powierzchnia: 8000 m2.Kilku najemców komercyjnych.Numer pokoju: 140.Miejsca parkingowe.Parko…
$40,38M
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Hotel 950 m² w Berlin, Niemcy
Hotel 950 m²
Berlin, Niemcy
Pokoje 22
Powierzchnia 950 m²
Liczba kondygnacji 3
Na zakup oferowany jest dobrze zadbany 3 * hotel z restauracją i tarasem w Berlinie. Hotel…
$4,55M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Hotel w Berlin, Niemcy
Hotel
Berlin, Niemcy
Pokoje 22
A well -groomed 3* hotel with a restaurant and a terrace in Berlin with a lease agreement wi…
$4,29M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Hotel 950 m² w Berlin, Niemcy
Hotel 950 m²
Berlin, Niemcy
Sypialnie 22
Powierzchnia 950 m²
Liczba kondygnacji 3
Dobrze utrzymany zakup oferuje 3 * hotel z restauracją i tarasem w Berlinie.Hotel posiada 22…
$4,59M
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