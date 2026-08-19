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Hotele na sprzedaż w Monachium, Niemcy

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3 obiekty total found
Unique 4**** star hotel in Munich centre w Monachium, Niemcy
Unique 4**** star hotel in Munich centre
Monachium, Niemcy
Pokoje 119
Powierzchnia 5 641 m²
• Apartamenty: 119• Gwiazdy: Kategoria 4 - Gwiazda• Powierzchnia działki: 1,330 m ²• Powierz…
$70,82M
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Hotel 1 757 m² w Monachium, Niemcy
Hotel 1 757 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 1 757 m²
Liczba kondygnacji 4
• Rok budowy: 1992• Ostatni rewiwal: 2014• Podłogi: 1, 2, 3, piwnica• Ilość pokoi: 73• Parki…
$10,73M
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Hotel w Monachium, Niemcy
Hotel
Monachium, Niemcy
$40,07M
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