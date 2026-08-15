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Hotele na sprzedaż w Offenbach am Main, Niemcy

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4 obiekty total found
Hotel 4 300 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 4 300 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Pokoje 84
Powierzchnia 4 300 m²
Nowoczesny 4 * hotel z salą konferencyjną, tarasem, salą fitness i ogrodem. Ilość pokoi:…
$7,72M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Hotel 1 500 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Pokoje 50
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Aparthotel w okolicy Budapesztu głównego dworca kolejowego Frankfurt am Main. Umowa leasing…
$9,22M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Hotel 4 300 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 4 300 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Sypialnie 84
Powierzchnia 4 300 m²
Nowoczesny 4 * hotel z salą konferencyjną, tarasem, salą fitness i ogrodem.Liczby: 84Wydajno…
$7,78M
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Hotel 1 500 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Sypialnie 50
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Aparthotel w pobliżu głównego dworca kolejowego we Frankfurcie nad Menem.Umowa najmu: zakup …
$9,30M
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