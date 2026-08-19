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Hotele na sprzedaż w Frankfurt nad Menem, Niemcy

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7 obiektów total found
Hotel 1 850 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 1 850 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 55
Powierzchnia 1 850 m²
Liczba kondygnacji 4
4 * Boutique hotel w centrum Frankfurtu w pobliżu dworca kolejowego. Hotel został całkowicie…
$16,37M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Hotel 3 000 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 3 000 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 62
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny 4 * hotel na przedmieściach Frankfurtu nad Menem z resta…
$5,19M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Hotel 2 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 2 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 72
Powierzchnia 2 600 m²
Liczba kondygnacji 3
4 * hotel w dzielnicy lotniska. Frankfurt nad Menem w dobrym stanie. Liczba numerów - 72. …
$7,26M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres. w Frankfurt nad Menem, Niemcy
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres.
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 2 300 m²
Nieruchomość oferuje stabilną strukturę przepływu środków pieniężnych poprzez długoterminową…
$13,72M
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Hotel 1 850 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 1 850 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 55
Powierzchnia 1 850 m²
Liczba kondygnacji 4
4 * Boutique hotel w centrum Frankfurtu w pobliżu dworca kolejowego.Hotel został całkowicie …
$16,50M
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Hotel 3 000 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 3 000 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 62
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny 4 * hotel na przedmieściach Frankfurtu nad Menem z resta…
$5,23M
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TekceTekce
Hotel 2 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 2 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 72
Powierzchnia 2 600 m²
Liczba kondygnacji 3
4 * hotel w pobliżu lotniska we Frankfurcie nad Menem w dobrym stanie.Liczba pokoi to 72. Sa…
$7,32M
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