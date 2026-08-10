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Hotele na sprzedaż w Hamburg, Niemcy

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nieruchomości komercyjne
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3 obiekty total found
Hotel w Hamburg, Niemcy
Hotel
Hamburg, Niemcy
Pokoje 100
4 * hotel położony w pobliżu lotniska w Hamburgu z kontraktami z firmą zarządzającą. Hotel…
$25,93M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Hotel 25 000 m² w Hamburg, Niemcy
Hotel 25 000 m²
Hamburg, Niemcy
Pokoje 131
Powierzchnia 25 000 m²
$57,78M
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Hotel w Hamburg, Niemcy
Hotel
Hamburg, Niemcy
Sypialnie 100
4 * hotel położony w pobliżu lotniska w Hamburgu z umowami z firmą zarządzającą.W hotelu w o…
$26,14M
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