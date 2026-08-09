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Hotele na sprzedaż w Hesja, Niemcy

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Frankfurt nad Menem
7
Offenbach am Main
4
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17 obiektów total found
Hotel 4 300 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 4 300 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Pokoje 84
Powierzchnia 4 300 m²
Nowoczesny 4 * hotel z salą konferencyjną, tarasem, salą fitness i ogrodem. Ilość pokoi:…
$7,72M
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For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres. w Frankfurt nad Menem, Niemcy
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres.
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 2 300 m²
Nieruchomość oferuje stabilną strukturę przepływu środków pieniężnych poprzez długoterminową…
$13,72M
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Hotel 1 700 m² w Wiesbaden, Niemcy
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Niemcy
Pokoje 57
Powierzchnia 1 700 m²
Liczba kondygnacji 4
3 * hotel w Wiesbaden z barem, sala konferencyjna, taras. Opcje: zakup obiektu z umową najmu…
$6,41M
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Hotel 700 m² w Dietzenbach, Niemcy
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Niemcy
Pokoje 36
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 4
Centralny hotel we Frankfurcie nad Menem Powierzchnia całkowita: około 700 m2 Ilość …
$3,92M
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Hotel 2 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 2 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 72
Powierzchnia 2 600 m²
Liczba kondygnacji 3
4 * hotel w dzielnicy lotniska. Frankfurt nad Menem w dobrym stanie. Liczba numerów - 72. …
$7,26M
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Hotel 1 850 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 1 850 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 55
Powierzchnia 1 850 m²
Liczba kondygnacji 4
4 * Boutique hotel w centrum Frankfurtu w pobliżu dworca kolejowego. Hotel został całkowicie…
$16,37M
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Hotel 3 000 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 3 000 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 62
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny 4 * hotel na przedmieściach Frankfurtu nad Menem z resta…
$5,19M
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Hotel 1 050 m² w Zeppelinheim, Niemcy
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Niemcy
Pokoje 45
Powierzchnia 1 050 m²
Liczba kondygnacji 3
3 * hotel o wysokim dochodzie w okolicy lotniska we Frankfurcie. Ilość pokoi: 45 Rentow…
$4,78M
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Hotel 1 500 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Pokoje 50
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Aparthotel w okolicy Budapesztu głównego dworca kolejowego Frankfurt am Main. Umowa leasing…
$9,22M
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Hotel 1 850 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 1 850 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 55
Powierzchnia 1 850 m²
Liczba kondygnacji 4
4 * Boutique hotel w centrum Frankfurtu w pobliżu dworca kolejowego.Hotel został całkowicie …
$16,50M
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Hotel 4 300 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 4 300 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Sypialnie 84
Powierzchnia 4 300 m²
Nowoczesny 4 * hotel z salą konferencyjną, tarasem, salą fitness i ogrodem.Liczby: 84Wydajno…
$7,78M
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Hotel 700 m² w Dietzenbach, Niemcy
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Niemcy
Sypialnie 36
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel w centrum Frankfurtu nad MenemPowierzchnia całkowita: około 700 metrów kwadratowych.Li…
$3,95M
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Hotel 1 700 m² w Wiesbaden, Niemcy
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Niemcy
Sypialnie 57
Powierzchnia 1 700 m²
Liczba kondygnacji 4
3 * hotel w Wiesbaden z barem, sala konferencyjna, taras. Opcje: zakup obiektu zarówno z umo…
$4,07M
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Hotel 2 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 2 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 72
Powierzchnia 2 600 m²
Liczba kondygnacji 3
4 * hotel w pobliżu lotniska we Frankfurcie nad Menem w dobrym stanie.Liczba pokoi to 72. Sa…
$7,32M
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Hotel 1 500 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Sypialnie 50
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Aparthotel w pobliżu głównego dworca kolejowego we Frankfurcie nad Menem.Umowa najmu: zakup …
$9,30M
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Hotel 3 000 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 3 000 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 62
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny 4 * hotel na przedmieściach Frankfurtu nad Menem z resta…
$5,23M
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Hotel 1 050 m² w Zeppelinheim, Niemcy
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Niemcy
Sypialnie 45
Powierzchnia 1 050 m²
Liczba kondygnacji 3
3 * hotel o wysokiej rentowności w pobliżu Frankfurtu nad Menem Airport.Liczba pokoi: 45Wyda…
$4,82M
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Typy nieruchomości w Hesja.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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