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Hotele na sprzedaż w Dusseldorf, Niemcy

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3 obiekty total found
New 4,5-Star Hotel With 6% return in Dusseldorf for Sale w Dusseldorf, Niemcy
New 4,5-Star Hotel With 6% return in Dusseldorf for Sale
Dusseldorf, Niemcy
Powierzchnia 15 000 m²
Powierzchnia działki: 4000 m ²GFA (Powierzchnia podłogi brutto, nad ziemią): 15.000 m ²Ilość…
$74,00M
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Hotel 1 270 m² w Dusseldorf, Niemcy
Hotel 1 270 m²
Dusseldorf, Niemcy
Powierzchnia 1 270 m²
Hotel znajduje się w odległości krótkiego spaceru od starego miasta, centrum miasta (centrum…
$7,00M
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Hotel 15 879 m² w Dusseldorf, Niemcy
Hotel 15 879 m²
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 455
Powierzchnia 15 879 m²
$115,86M
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