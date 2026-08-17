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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Saksonia, Niemcy

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8 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 3 200 m² w Niska, Niemcy
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Nieruchomości komercyjne 3 200 m²
Niska, Niemcy
Powierzchnia 3 200 m²
- Bez pośredników - Nieruchomośc komercyjne na pograniczu 59-900 (Zgorzelec/Görlitz)  - Mag…
$909,950
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Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Deutsch, Polski
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) w BoxbergOL Hamor, Niemcy
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 2
🔹 Założona placówka opieki z 56 jednostkami - 51 jednoosobowych apartamentów, 5 podwójnych a…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 5 000 m² w NeukirchLausitz, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 5 000 m²
NeukirchLausitz, Niemcy
Powierzchnia 5 000 m²
Budynek komercyjny na sprzedaż, położony w samym sercu gminy Neukirch (Górna Luzica) - 60 km…
$1,42M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Nieruchomości komercyjne 2 480 m² w Lipsk, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 2 480 m²
Lipsk, Niemcy
Powierzchnia 2 480 m²
$3,52M
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Nieruchomości komercyjne 4 334 m² w Auerbach, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 4 334 m²
Auerbach, Niemcy
Powierzchnia 4 334 m²
Income from rent per year: 108 589 € Income per month: 9 049 € Land: 4334 sq. M. mYear of co…
$2,39M
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Nieruchomości komercyjne 5 350 m² w Torgau, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 5 350 m²
Torgau, Niemcy
Powierzchnia 5 350 m²
$26,39M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 1 674 m² w Lipsk, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 1 674 m²
Lipsk, Niemcy
Powierzchnia 1 674 m²
Rental income per year: 197,000 €Income per month: 16 417 €Land: 9895 sq. M. mYear Built: 18…
$10,45M
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Hotel 34 m² w Uhyst Spree Delni Wujezd, Niemcy
Hotel 34 m²
Uhyst Spree Delni Wujezd, Niemcy
Powierzchnia 34 m²
Apartamenty w pięciopiętrowym zamku rezydencji w miejscowości Uist (godzinę jazdy od Drezna)…
$199,035
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