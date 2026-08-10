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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Saksonia-Anhalt, Niemcy

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hotele
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16 obiektów total found
Sklep 1 990 m² w Saksonia-Anhalt, Niemcy
Sklep 1 990 m²
Saksonia-Anhalt, Niemcy
Powierzchnia 1 990 m²
Powierzchnia: 7504 m2Rok budowy: 2007Miejsca parkingowe: 95Całkowita powierzchnia wynajmu: o…
$1,39M
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Nieruchomości komercyjne 1 050 m² w Saksonia-Anhalt, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 1 050 m²
Saksonia-Anhalt, Niemcy
Powierzchnia 1 050 m²
Avtoservis- Stacja konserwacji technicznej samochodów.ATU jest firmą, która oferuje części s…
$1,11M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m² w Dessau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m²
Dessau, Niemcy
Powierzchnia 1 450 m²
Liczba kondygnacji 4
4-piętrowe centrum medyczne z gabinetami medycznymi (urologia, ENT, gastroenterolog, fizjote…
$4,73M
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ESTATE-SERVICE24
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Nieruchomości komercyjne 2 034 m² w Magdeburg, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 2 034 m²
Magdeburg, Niemcy
Powierzchnia 2 034 m²
$3,63M
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Hotel 26 m² w Merseburg, Niemcy
Hotel 26 m²
Merseburg, Niemcy
Powierzchnia 26 m²
Pokoje hotelowe w zamku w stanie federalnym Saxony- Anhalt, miasto Shkopau. Zamek XVI wieku …
$152,478
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Hotel 31 m² w Erxleben, Niemcy
Hotel 31 m²
Erxleben, Niemcy
Powierzchnia 31 m²
Apartamenty w zamku w Bartensleben, zbudowany w połowie XVIII wieku w stylu barokowym. Całko…
$244,931
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Hotel 19 m² w Flechtingen, Niemcy
Hotel 19 m²
Flechtingen, Niemcy
Powierzchnia 19 m²
Apartamenty w zamku na wodzie, położony w kurorcie klimatycznym w gminie Flechtingen, Saxony…
$133,945
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Nieruchomości komercyjne 13 975 m² w Hecklingen, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 13 975 m²
Hecklingen, Niemcy
Powierzchnia 13 975 m²
Income from rent per year: 2 801 578 € Income per month: 233 465 € Land: 11461 sq. M. mYear …
$50,48M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m² w Dessau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m²
Dessau, Niemcy
Powierzchnia 1 450 m²
Liczba kondygnacji 4
4-piętrowe centrum medyczne z gabinetami medycznymi (urologia, ENT, gastroenterolog, fizjote…
$4,76M
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Hecklingen, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Hecklingen, Niemcy
Powierzchnia 1 000 m²
$1,85M
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Nieruchomości komercyjne 7 059 m² w Magdeburg, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 7 059 m²
Magdeburg, Niemcy
Powierzchnia 7 059 m²
Grunt: 36246 mkw. mS koszt euro / sq.m: 1 169 €
$9,07M
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Hotel w Hohenmolsen, Niemcy
Hotel
Hohenmolsen, Niemcy
Apartamenty w zamku w parku w Hohenmölsen, który jest popularny jako miejsce dla spokojnego …
$139,429
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Nieruchomości komercyjne 1 043 m² w Hecklingen, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 1 043 m²
Hecklingen, Niemcy
Powierzchnia 1 043 m²
Dochód z czynszu rocznie: 118 902 € Dochód miesięcznie: 9 909 € Grunt: 4795 m2 m2 Rok budowy…
$2,25M
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Nieruchomości komercyjne 900 m² w Brettin, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Brettin, Niemcy
Powierzchnia 900 m²
$2,53M
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Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Hecklingen, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Hecklingen, Niemcy
Powierzchnia 3 000 m²
$978,716
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Nieruchomości komercyjne 1 684 m² w Hecklingen, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 1 684 m²
Hecklingen, Niemcy
Powierzchnia 1 684 m²
$659,808
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