Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Wuppertal
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Wuppertal, Niemcy

;
dochodowa nieruchomość
4
5 obiektów total found
Dochodowa nieruchomość 371 m² w Wuppertal, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 371 m²
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 371 m²
Liczba kondygnacji 3
Pełny opis:Apartament z doskonałą lokalizacją w okolicy.w pobliżu stacji SchwebebahnJest to …
$488,039
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Nieruchomości komercyjne 480 m² w Wuppertal, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 480 m²
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 4
Dom mieszkalny w Wuppertal jest stabilny obiekt inwestycyjny z już utworzonym przepływem czy…
$396,774
Zostaw prośbę
Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany w Wuppertal, Niemcy
Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 613 m²
Liczba kondygnacji 4
Powstanie budynku mieszkalnego na sprzedaż w tętniącym życiem mieście Wuppertal, North Rhine…
$633,161
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 656 m² w Wuppertal, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 656 m²
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 656 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament dom na sprzedaż w 42117 Wuppertal, wybudowany w 1973 roku / odnowiony w 2020 roku…
$925,540
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 446 m² w Wuppertal, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 446 m²
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 446 m²
Liczba kondygnacji 4
Promowanie gospodarstwa w 42117 Wuppertal 1973 rok plakaty / 2020 odnowiony żelaznym betonem…
$969,942
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się