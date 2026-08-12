Cudzoziemcy muszą mieć paszport swojego kraju oraz dokument potwierdzający ich legalny pobyt we Francji. Wymagany będzie również wyciąg bankowy z danymi konta z ostatnich 3 miesięcy oraz zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy. Jeśli kupujący ma dodatkowe dochody, konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego legalność ich pochodzenia. Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język francuski.