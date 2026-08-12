Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków we Francji
Jakich dokumentów potrzebują obcokrajowcy, aby kupić nowe nieruchomości we Francji?
Cudzoziemcy muszą mieć paszport swojego kraju oraz dokument potwierdzający ich legalny pobyt we Francji. Wymagany będzie również wyciąg bankowy z danymi konta z ostatnich 3 miesięcy oraz zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy. Jeśli kupujący ma dodatkowe dochody, konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego legalność ich pochodzenia. Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język francuski.
Czy istnieją jakieś ograniczenia dla obcokrajowców kupujących nieruchomości od deweloperów we Francji?
Nie ma żadnych ograniczeń. Cudzoziemcy mogą kupować dowolną liczbę domów i mieszkań w nowych budynkach we Francji.
Które francuskie miasta cieszą się największą popularnością wśród nabywców nowych nieruchomości?
Stolica kraju, Paryż, tradycyjnie cieszy się największym popytem. Tutaj ludzie kupują mieszkania w kompleksach mieszkaniowych od dewelopera we Francji do zamieszkania i wynajmu. Lista popularnych miast do zakupu nieruchomości obejmuje również Lyon i Lille. Obcokrajowcy częściej udają się do Nicei i Saint-Tropez w poszukiwaniu nieruchomości wakacyjnych.