Rezydencja Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Zamknięta i elitarna rezydencja, 5 minut spacerem od plaży, w pobliżu klubu tenisowego.
Rezydencja otoczona jest ogrodem, na terenie - basenem. Wielkie tarasy. Parkowanie pod ziemią. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe.
Można wybrać płytki ceramiczne.
Opcje mieszkania:
2- pokój od 48 m2 + 9 m2 taras od 365,000 euro;
3- pokój od 65 m2 + 11 m2 taras - od 460000 euro;
4 pokoje od 78 m2 + 13 m2 od 568 000 euro;
4- pokój od 87 m2 + 391 m2 ogród i taras od 680 000 euro.
Raty płatnicze.
Obniżone opłaty notarialne.