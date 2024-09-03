  1. Realting.com
Rezydencja Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Cannes, Francja
$535,383
4
ID: 27475
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Francja
  • Region / Państwo
    Francja metropolitalna
  • Okolica
    Alpy Nadmorskie
  • Miasto
    Grasse
  • Miasteczko
    Cannes

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa

O kompleksie

Zamknięta i elitarna rezydencja, 5 minut spacerem od plaży, w pobliżu klubu tenisowego.

Rezydencja otoczona jest ogrodem, na terenie - basenem. Wielkie tarasy. Parkowanie pod ziemią. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe.

Można wybrać płytki ceramiczne.

Opcje mieszkania:

2- pokój od 48 m2 + 9 m2 taras od 365,000 euro;

3- pokój od 65 m2 + 11 m2 taras - od 460000 euro;

4 pokoje od 78 m2 + 13 m2 od 568 000 euro;

4- pokój od 87 m2 + 391 m2 ogród i taras od 680 000 euro.

Raty płatnicze.

Obniżone opłaty notarialne.

Lokalizacja na mapie

Cannes, Francja

