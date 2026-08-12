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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Francja

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20 439 obiektów total found
Zamek 7 pokojów w Vexin normand, Francja
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Zamek 7 pokojów
Vexin normand, Francja
Sypialnie 7
Zamek XIX wieku "Chateau Princess de Turienne" - Elegancja ery i nowoczesny komfortIdealnie …
$4,57M
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Dom 6 pokojów w 130, Francja
UP UP
Dom 6 pokojów
130, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony tradycyjny Quercystyle dom z 1819 roku.Ten duży, uroczy dom oferuje 174 m …
$432,619
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Mieszkanie 4 pokoi w Argeles sur Mer, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Argeles sur Mer, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Apartments
$470,574
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 10
Powierzchnia 952 m²
Sprzedaż osiedla składającego się z dwóch willi między Cannes i Niceą, w bezpośrednim sąsied…
$14,68M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypoziomowa nowoczesna willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych.m.położony na wzgórzach…
$5,24M
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Mieszkanie 3 pokoi w Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
Istnieją dwa wyjątkowe osiągnięcia łączące estetykę i wydajność architektoniczną. Apartament…
$382,269
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Sprzedaż willi w spokojnej okolicy w Biot, w prestiżowej, krytej i bezpiecznej wiosce. Willa…
$3,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Chambery, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Chambery, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Apartments
$377,621
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Mieszkanie 3 pokoi w Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 3
Sprzedaż mieszkań – penthouse w Muzhen w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na Lazurow…
$2,66M
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Mieszkanie 2 pokoi w Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
Nowy apartament z widokiem na morze w nowym budynku na pierwszej linii w Antibes Juan le Pen…
$2,17M
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Mieszkanie 3 pokoi w Impasse des Colombes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Impasse des Colombes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 6
Apartments
$462,561
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Mieszkanie 1 pokój w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 8
Apartments
$109,151
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 257 m²
Wynajem i sprzedaż willi na prestiżowym Cape Cap d 'Antibes w pobliżu plaży Salis. Nowoczesn…
$5,65M
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Mieszkanie 2 pokoi w Mauguio, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Mauguio, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3
Apartments
$241,947
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Zamek 25 pokojów w Route Forestiere dOrleans, Francja
Zamek 25 pokojów
Route Forestiere dOrleans, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 600 m²
Rzadkie! Zamek 65 km od Paryża w wyjątkowym stanieMajestatyczny zamek o powierzchni 1200 m2,…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 625 m²
Dwupiętrowa willa w nowoczesnym stylu, znajduje się w cichej zielonej okolicy w Mougins, 10 …
$7,58M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
Apartments
$312,322
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Mieszkanie 2 pokoi w Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Francja
Sypialnie 2
Piętro 1
Odkryj nasz nowy kompleks położony na przedmieściach, w pobliżu centrum miasta, sklepów, szk…
$250,159
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Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Zamek 10 pokojów w Nicea, Francja
Zamek 10 pokojów
Nicea, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
CHâteau des TemplarsLegendarna forteca pomiędzy historią, tajemnicą i luksusemCôte d 'Azur, …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Sprzedaż willi w nowoczesnym stylu, o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Położony na wzgór…
$14,56M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Provençal dom o powierzchni 260 m2, z pięknym widokiem na Morze Śródziemne i Alpy, z dobrze …
$4,32M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
W sercu Cannes, zaledwie kilka minut od promenady Croisette i Pałacu Festiwalu, rzadkiej wil…
$2,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
📍 Nice - Avenue des Arènes de CimiezKoszt:265,000 EURŚwiatło na sprzedaż.Trzypokojowy aparta…
$314,608
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Mieszkanie 3 pokoi w Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 3/5
Czteropokojowy apartament położony w nowym luksusowym kompleksie mieszkalnym Parc du Cap, w …
$2,66M
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Zamek 27 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 27 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 27
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 2 000 m²
Zamek epoki Ludwika XV w idealnym stanie - tylko 45 km od ParyżaZaledwie 50 km na południowy…
Cena na zgłoszenie
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Zamek 50 pokojów w Tours, Francja
Zamek 50 pokojów
Tours, Francja
Pokoje 50
Perła Francji: Zamek nie do pominięciaZamek z historią i potencjałem jest jedyną życiową oka…
$3,68M
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Mieszkanie 3 pokoi w Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Piętro 6/6
Apartament o powierzchni 140 metrów kwadratowych, w doskonałym stanie po poważnych naprawach…
$992,789
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Mieszkanie 2 pokoi w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Salon jest popularny ze względu na historię i duże fasady. Położony w samym sercu miasta, st…
$436,181
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Mieszkanie 5 pokojów w Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 93 m²
Piętro 6
Odkryj nową przestrzeń życiową w Argenteuil z sklepami i usługami na parterze (dzieci, centr…
$445,012
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Typy nieruchomości w Francja.

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