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Zamki na sprzedaż w Francja

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Bordeaux
3
Francja metropolitalna
60
Nowa Akwitania
11
Normandia
8
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60 obiektów total found
Zamek 7 pokojów w Vexin normand, Francja
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Zamek 7 pokojów
Vexin normand, Francja
Sypialnie 7
Zamek XIX wieku "Chateau Princess de Turienne" - Elegancja ery i nowoczesny komfortIdealnie …
$4,57M
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Zamek 25 pokojów w Route Forestiere dOrleans, Francja
Zamek 25 pokojów
Route Forestiere dOrleans, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 600 m²
Rzadkie! Zamek 65 km od Paryża w wyjątkowym stanieMajestatyczny zamek o powierzchni 1200 m2,…
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Zamek 10 pokojów w Nicea, Francja
Zamek 10 pokojów
Nicea, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
CHâteau des TemplarsLegendarna forteca pomiędzy historią, tajemnicą i luksusemCôte d 'Azur, …
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Zamek 27 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 27 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 27
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 2 000 m²
Zamek epoki Ludwika XV w idealnym stanie - tylko 45 km od ParyżaZaledwie 50 km na południowy…
Cena na zgłoszenie
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Zamek 50 pokojów w Tours, Francja
Zamek 50 pokojów
Tours, Francja
Pokoje 50
Perła Francji: Zamek nie do pominięciaZamek z historią i potencjałem jest jedyną życiową oka…
$3,68M
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Zamek w Chatellerault, Francja
Zamek
Chatellerault, Francja
Piękny zamek z 19. Wiek, 5 sypialni i łazienek, otoczone dużym parkiem, pensjonatem, podgrze…
$1,28M
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Zamek 30 pokojów w , Francja
Zamek 30 pokojów
, Francja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 500 m²
Rzadka oferta na rynku prestiżowych nieruchomości we Francji to w pełni odnowiony zamek XIX …
$2,11M
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Zamek 7 pokojów w Deauville, Francja
Zamek 7 pokojów
Deauville, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Luksusowy zamek XIX wieku z domeną koni ✨Zaledwie 2 godziny od Paryża i 20 minut od Deauvill…
$6,56M
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Zamek 14 pokojów w Les Ulis, Francja
Zamek 14 pokojów
Les Ulis, Francja
Pokoje 14
Liczba kondygnacji 3
Zamek Śpiącej Królewny patrzy w lustro.Być może jeden z najbardziej imponujących i romantycz…
$15,07M
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Zamek 6 pokojów w Lisieux, Francja
Zamek 6 pokojów
Lisieux, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki zamek. Normandia, 1p20 z Paryża, 40min Deauville.Polowanie na Manoira Louisa XV.Po…
$3,14M
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Zamek w Vimoutiers, Francja
Zamek
Vimoutiers, Francja
Liczba kondygnacji 3
Normandia, sławni impresjoniści Willf Giverny, 45 minut od Paryża.Zamek pod koniec XVIII wie…
$4,22M
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Zamek 6 pokojów w Rue des Bolliets, Francja
Zamek 6 pokojów
Rue des Bolliets, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 900 m²
Wyjątkowy zamek XIII wieku w Savoy - w pobliżu granicy SzwajcariiTen zamek Savoy XIII wieku,…
Cena na zgłoszenie
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Zamek 8 pokojów w Tours, Francja
Zamek 8 pokojów
Tours, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Niepowtarzalny zamek XVI wieku, w pełni odrestaurowany, położony zaledwie 34 km od miasta To…
$2,35M
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Zamek 15 pokojów w Impasse des Bouils, Francja
Zamek 15 pokojów
Impasse des Bouils, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 250 m²
Historyczny zamek XVIII wieku - wyjątkowy majątek w doskonałym staniePomiędzy Nantes i La Ro…
$4,92M
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Zamek 26 pokojów w Poitiers, Francja
Zamek 26 pokojów
Poitiers, Francja
Pokoje 26
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Wyjątkowy zamek pod koniec XIX wieku w sercu Poitou, wyróżniający się przemyślanym i wygodny…
$2,93M
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Zamek 18 pokojów w Żyronda, Francja
Zamek 18 pokojów
Żyronda, Francja
Pokoje 18
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 036 m²
Zamek 18 pokoje 10 sypialnie 1036 m2W Gironde, 40 km od Bordeaux, przy bramach winnic Sotern…
$2,51M
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Zamek 8 pokojów w 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Francja
Zamek 8 pokojów
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Francja
Sypialnie 8
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny zamek 10 km od centrum Genewy po stronie francuskiej, 3 km do jeziora Leman.Zamek j…
$14,93M
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Zamek 9 pokojów w Chemin de Crux, Francja
Zamek 9 pokojów
Chemin de Crux, Francja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Wyjątkowy Zamek Historyczny - Środkowa Francja (Berry)Niepowtarzalny zabytkowy zamek, należą…
$4,55M
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Zamek 10 pokojów w Anjou, Francja
Zamek 10 pokojów
Anjou, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Wspaniały zamek XIX wieku na sprzedaż w AnjouW malowniczej i spokojnej okolicy, na drodze z …
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Zamek 20 pokojów w Allee du Franc Marche, Francja
Zamek 20 pokojów
Allee du Franc Marche, Francja
Pokoje 20
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 700 m²
Niepowtarzalny majątek historyczny "Mały Wersal", Departament Somme, FrancjaPrawdziwe arcydz…
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Zamek 15 pokojów w Chemin Launay, Francja
Zamek 15 pokojów
Chemin Launay, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 300 m²
Zamek Wetville - Normandia, FrancjaWyjątkowe Elegancja w sercu NormandiiZaledwie godzinę jaz…
Cena na zgłoszenie
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Zamek 7 pokojów w Route du Mans, Francja
Zamek 7 pokojów
Route du Mans, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 000 m²
Unikalny zamek w pobliżu Le MansHistoria, elegancja i harmonia z naturąZaledwie 15 minut od …
$5,92M
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Zamek w Tours, Francja
Zamek
Tours, Francja
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Zamek XIX wieku w doskonałym stanie 15 km od Tours, Dolina Loary.Zamek o łącznej powierzchni…
$1,62M
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Zamek 30 pokojów w Nizerolles, Francja
Zamek 30 pokojów
Nizerolles, Francja
Pokoje 30
Powierzchnia 1 200 m²
Artykuł: ART2547Zamek historycznyZamek 30 pokoje 20 sypialnie 1200 m2Zamek, pierwotnie zbudo…
$13,95M
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Zamek 15 pokojów w Bordeaux, Francja
Zamek 15 pokojów
Bordeaux, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Renesansowy zamek. To 20 kilometrów od Bordeaux. Historia zamku rozpoczyna się w XII wieku. …
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Zamek w Tours, Francja
Zamek
Tours, Francja
Powierzchnia 850 m²
Zamek od połowy XIX wieku. Century to bardzo ładna recepcja z czterema pięknymi dużymi salon…
$1,75M
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Zamek 8 pokojów w Rennes, Francja
Zamek 8 pokojów
Rennes, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Zaledwie 30 minut od głównego miasta francuskiego historycznego regionu Bretanii - miasta Re…
$989,730
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Zamek 10 pokojów w Poitiers, Francja
Zamek 10 pokojów
Poitiers, Francja
Sypialnie 10
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki zamek XVIII wieku w dobrym stanie, 27 km od Poitiers (lotnisko, TGV).Zamek o powie…
$2,14M
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Zamek 7 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 7 pokojów
Paryż, Francja
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Zamek otoczony jest piękną scenerią, pięknymi ogrodami i lasami. Zamek ma 12 pokoi, z któryc…
$2,60M
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Zamek 9 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 9 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Zamek z początku XIX. Wiek z podgrzewanym basenem, 80 km od Paryża. 9 pokoi, w tym 5 sypialn…
$2,23M
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Parametry nieruchomości w Francja

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