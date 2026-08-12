Nicea, Francja

Rezydencja - renowacja, w samym sercu miasta, w pobliżu portu. Dwa budynki. Jeden z budynków jest wynajmowany pod koniec tego roku.Drugi jest na początku 2027 roku.Idealny do inwestycji i wynajmu.2 pokoje od 41 m2 od 350250 euro.3- pokój od 63 m2 od 525750 euro