  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Nicea
  4. Rezydencja s vidom na more i zamok

Rezydencja s vidom na more i zamok

Eze, Francja
od
$456,535
;
5
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 29036
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Francja
  • Region / Państwo
    Francja metropolitalna
  • Okolica
    Alpy Nadmorskie
  • Miasto
    Nicea
  • Wioska
    Eze

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Eze, Francja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, Francja
od
$931,030
Rezydencja Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Cannes, Francja
od
$722,232
Rezydencja radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Moyenne Corniche, Francja
od
$1,89M
Zespół mieszkaniowy New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francja
od
$546,500
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$616,414
Państwo przegląda
Rezydencja s vidom na more i zamok
Eze, Francja
od
$456,535
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Rezydencja v centre sredizemnomorskogo parka
Rezydencja v centre sredizemnomorskogo parka
Rezydencja v centre sredizemnomorskogo parka
Cannes, Francja
od
$447,896
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja znajduje się 600 metrów od plaży, w centrum śródziemnomorskiego parku z magnolii, drzew oliwnych i pomarańczowych. Basen dla mieszkańców rezydencji.Opłata za wynajem, obniżona opłata notarialna.Opcje mieszkania:2- pokój 38m2 od 285,000 euro;3 pokoje od 63 m2 od 400 000 euro;4 poko…
Deweloper
Premiumazur
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Premiumazur
Języki komunikacji
Русский, Français
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Eze, Francja
od
$810,194
W wzgórzach między Niceą a Monako, w uroczym naturalnym otoczeniu, leży ten wyjątkowy projekt z basenem. 22 apartamenty, od 2 do 5 pokoi, które są głównie na południe, i większość mają wspaniałe widoki na morze. Apartamenty znajdują się w 2 budynkach, z których wszystkie posiadają balkon, pr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Francja metropolitalna, Francja
od
$344,545
Dobrze utrzymany kompleks mieszkalny obejmuje różne rodzaje apartamentów (od studia do apartamentów z czterema sypialniami), 6 lokalnych sklepów na parterze, wspólny taras do relaksu na dachu, strefa parkingowa (1 miejsce parkingowe na apartament). Ogrzewanie i dostawa ciepłej wody z miejski…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Francja
Jak zdobyć wizę talentową i przeprowadzić się do Francji: osobiste doświadczenia i porady
03.09.2024
Jak zdobyć wizę talentową i przeprowadzić się do Francji: osobiste doświadczenia i porady
Wyświetlić wszystkie publikacje