Rezydencja s vidom na more i zamok

Eze, Francja

W wzgórzach między Niceą a Monako, w uroczym naturalnym otoczeniu, leży ten wyjątkowy projekt z basenem. 22 apartamenty, od 2 do 5 pokoi, które są głównie na południe, i większość mają wspaniałe widoki na morze. Apartamenty znajdują się w 2 budynkach, z których wszystkie posiadają balkon, pr…