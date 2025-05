Kompleks mieszkalny New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France

Budynki A i B znajdują się na 4 poziomach. W centrum są one połączone "aleją patio" pokryte szklanym dachem, który pozwala w naturalnym świetle i chroni przed pogodą, ale jest otwarty z obu stron do naturalnej wentylacji. Na parterze znajdują się sklepy i obiekty rozrywkowe (supermarket, kawiarnia, restauracja, lodziarnia, itp.).

Kompleks oferuje 55 apartamentów od 2 do 5 pokoi. Aby zapewnić bardzo dobre oświetlenie, zdecydowana większość apartamentów stoi na południe i zachód. Układ wnętrza został starannie zaprojektowany, aby zapewnić optymalny komfort i prywatność. Przestronne tarasy, ozdobione doniczkami kwiatowymi, są do 3 m głębokości. Są one pokryte odcieniami przeciwsłonecznymi, które tworzą dodatkowy filtr między domem a ulicą i chronią ludzi przed wścibskimi oczami. Dla Państwa wygody na podziemnym parkingu znajdują się prywatne miejsca parkingowe. Cena miejsca parkingowego waha się od 25 000 do 50 000 euro.

Pancerne drzwi schodowe

Dostęp do bezpieczeństwa za pośrednictwem wideofonu i kodu cyfrowego

Elektryczne rolety we wszystkich pokojach z centralnym zamkiem

Układ ogrzewania odwracalnego

Płytki 45x45 i 60x60 cm

Łazienka / prysznic z płytkami o pełnej wysokości, wanilia i podgrzewana szyna ręcznika

Toaleta wisząca

Cechy mieszkaniaLokalizacja i pobliska infrastruktura

Rezydencja, znajduje się w centrum miasta, z widokiem na Place Bénes, ogromny zielony obszar dla pieszych w pobliżu 5000 m2. Samochodem: