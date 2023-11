New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France

Cannes, Francja

od €276,000

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy składa się z 46 apartamentów z 2-5 pokojami i 4 dwukondygnacyjnymi domami, bujnego śródziemnomorskiego ogrodu, podziemnego parkingu, miejsca do przechowywania rowerów i wózków dziecięcych. Wyposażenie i wyposażenie w domu Oświetlone obszary wspólne, system nadzoru z kamerami, dostęp do Vigik, wideofon System inteligentnego domu kontrolowany przez smartfon lub tablet 3-miesięczna obsługa uruchamiania i konfigurowania całego wstępnie zainstalowanego sprzętu 2-letnia gwarancja na sprzęt już zainstalowany w domu Drzwi lądowania wyposażone w 5-punktowy zamek A2P Podwójne szyby dla dobrej izolacji cieplnej i akustycznej Okiennice elektryczne w salonach Łazienka z toaletką, oświetlonym lustrem, podgrzewanym wieszakiem na ręczniki, wanną lub płaską brodzikiem Lokalizacja i pobliska infrastruktura 2 km do dworca kolejowego w Cannes 3 km do plaż w Cannes 25 km do lotniska Nice Cote d'Azur