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Nowe budynki na sprzedaż w Yvelines

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Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Yvelines, Francja
od
$233,049
Kompleks oferuje szeroką gamę apartamentów: od studia do 4 pokoi z panoramicznymi oknami i balkonami. Dla wygody mieszkańców na parterze będą sklepy. W kompleksie znajduje się również parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks znajduje się w malowniczej miejscowości Plaisir, na z…
Agencja
TRANIO
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