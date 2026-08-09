Antibes, Francja

W centrum kompleksu pomiędzy budynkami znajduje się ogród krajobrazowy, a w południowej części działki znajduje się wspólny basen. Prywatne miejsca parkingowe w piwnicy wyposażone są w stacje ładowania i jest również pomieszczenie dla rowerów.Wyposażenie i wyposażenie w domu Pompa ciepła do …