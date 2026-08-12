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Mieszkania na sprzedaż w Francja

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19 869 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Argeles sur Mer, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Argeles sur Mer, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Apartments
$470,574
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Mieszkanie 3 pokoi w Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
Istnieją dwa wyjątkowe osiągnięcia łączące estetykę i wydajność architektoniczną. Apartament…
$382,269
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Mieszkanie 3 pokoi w Chambery, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Chambery, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Apartments
$377,621
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 3
Sprzedaż mieszkań – penthouse w Muzhen w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na Lazurow…
$2,66M
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Mieszkanie 2 pokoi w Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
Nowy apartament z widokiem na morze w nowym budynku na pierwszej linii w Antibes Juan le Pen…
$2,17M
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Mieszkanie 3 pokoi w Impasse des Colombes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Impasse des Colombes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 6
Apartments
$462,561
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Mieszkanie 1 pokój w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 8
Apartments
$109,151
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Mieszkanie 2 pokoi w Mauguio, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Mauguio, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3
Apartments
$241,947
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Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
Apartments
$312,322
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Mieszkanie 2 pokoi w Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Francja
Sypialnie 2
Piętro 1
Odkryj nasz nowy kompleks położony na przedmieściach, w pobliżu centrum miasta, sklepów, szk…
$250,159
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Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
📍 Nice - Avenue des Arènes de CimiezKoszt:265,000 EURŚwiatło na sprzedaż.Trzypokojowy aparta…
$314,608
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Mieszkanie 3 pokoi w Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 3/5
Czteropokojowy apartament położony w nowym luksusowym kompleksie mieszkalnym Parc du Cap, w …
$2,66M
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Mieszkanie 3 pokoi w Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Piętro 6/6
Apartament o powierzchni 140 metrów kwadratowych, w doskonałym stanie po poważnych naprawach…
$992,789
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Mieszkanie 2 pokoi w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Salon jest popularny ze względu na historię i duże fasady. Położony w samym sercu miasta, st…
$436,181
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Mieszkanie 5 pokojów w Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 93 m²
Piętro 6
Odkryj nową przestrzeń życiową w Argenteuil z sklepami i usługami na parterze (dzieci, centr…
$445,012
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Mieszkanie 3 pokoi w Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 2
Sprzedaż nowych apartamentów w nowym budynku w Saint Laurent- du- Var. - Ta nowa rezydencja …
$566,318
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Mieszkanie 3 pokoi w Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3
Apartments
$409,864
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Mieszkanie 2 pokoi w Hayange, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hayange, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1
Apartments
$333,004
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Mieszkanie 3 pokoi w La Rochelle, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Rochelle, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Odkryj naszą nową przestrzeń życiową, idealnie usytuowany około dziesięciu minut rowerem od …
$448,846
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Barcares, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Barcares, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2
Apartments
$232,382
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Penthouse w Avenue Camille Blanc, Francja
Penthouse
Avenue Camille Blanc, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wyjątkowy apartament z tarasem na dachu i widokiem na morze panoramiczneOferujemy rzadkie lu…
$9,90M
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Mieszkanie 2 pokoi w Donville les Bains, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Donville les Bains, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3
Apartments
$214,373
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Mieszkanie 5 pokojów w Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 123 m²
Piętro 6
Apartments
$1,19M
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Mieszkanie 2 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 16
Apartments
$353,221
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Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Piętro 6
Apartments
$181,723
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Apartament znajduje się w dzielnicy Maleper w Tuluzie. Salon z widokiem na Marqueson Park of…
$311,392
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Mieszkanie 2 pokoi w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Życie w Clermont- Ferrand cieszyć się jakością życia oferowane przez Auvergne przyciąga cora…
$197,525
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/6
Rezydencja w dzielnicy Montfleury, 2 minuty spacerem od ulicy Antibes i 5- 7 minut spacerem …
$680,000
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Typy nieruchomości w Francja.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Francja

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