  2. Francja
  3. Nicea
  Rezydencja s vidom na more i Monako

Rezydencja s vidom na more i Monako

Beausoleil, Francja
od
$1,80M
;
4
ID: 28069
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Francja
  • Region / Państwo
    Francja metropolitalna
  • Okolica
    Alpy Nadmorskie
  • Miasto
    Nicea
  • Miasteczko
    Beausoleil

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beausoleil, Francja

