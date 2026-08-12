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Hotele na sprzedaż w Francja

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Francja metropolitalna
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6 obiektów total found
Hotel w Giverny, Francja
Hotel
Giverny, Francja
Zaledwie 1 godzina od Paryża i 15 minut od słynnej wioski Giverny, w samym sercu parku natur…
$6,03M
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Hotel 6 000 m² w Chemin du Milieu, Francja
Hotel 6 000 m²
Chemin du Milieu, Francja
Powierzchnia 6 000 m²
Historyczna perła w pobliżu ParyżaW odległości zaledwie 50 km od Paryża znajduje się Château…
$19,39M
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Hotel w Cannes, Francja
Hotel
Cannes, Francja
Exclusive Sale - Hotel 3 mbH - Budynek i biznes - CannesRzadka oferta inwestycyjna na rynku …
$9,23M
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TekceTekce
Hotel 400 m² w 20, Francja
Hotel 400 m²
20, Francja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel znajduje się w centrum miasta, obok restauracji. Pokoje są zarezerwowane na kilka mies…
$548,884
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Hotel w Berri, Francja
Hotel
Berri, Francja
W sercu słynnego na całym świecie zamku Loire jest w pełni odrestaurowany zamek XV wieku, kt…
$7,23M
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Hotel 1 837 m² w Saint Tropez, Francja
Hotel 1 837 m²
Saint Tropez, Francja
Pokoje 38
Powierzchnia 1 837 m²
SPRZEDAŻ 5 * HOTEL NA KOCIE D 'AZUR W OBSZARZE SAINT-TROPEZ, 28,5 mln EUR.Całkowicie odnowio…
$33,33M
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Typy nieruchomości w Francja.

nieruchomości komercyjne
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