Kompleks mieszkalny First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France

W wzgórzach między Niceą a Monako, w uroczym naturalnym otoczeniu, leży ten wyjątkowy projekt z basenem. 22 apartamenty, od 2 do 5 pokoi, które są głównie na południe, i większość mają wspaniałe widoki na morze. Apartamenty znajdują się w 2 budynkach, z których wszystkie posiadają balkon, prywatny ogród lub taras. Ogród terraced po stromej topografii, a na najwyższym piętrze, dwa prestiżowe penthouses na dachu mają własny prywatny basen. Parking podziemny i usługi high-end zakończyć tę piękną rezydencję.

Palmy, drzewa oliwne, a nawet cytrusy i drzewa figowe poprzedzają całą posiadłość, zaprojektowaną jako przyjemny śródziemnomorski ogród, krzyżowany przez całkowicie prywatne ścieżki. Położony w tym zielonym otoczeniu, z widokiem na morze, basen i jego solarium tworzą specjalne obszary relaksu, gdzie można zrelaksować się w spokoju i cieszyć się hojnym słońcu oferowanym przez region we wszystkich porach roku.

Cechy mieszkania

Wspaniałe okna zatokowe, zacierające granice między wnętrzem i na zewnątrz, pozwalają na barwy morza i blask słońca do rozległych salonów.

Szeroki wybór płytek wielkoformatowych 80x80 cm, 90x90 cm, 20x120 cm

Automatyzacja domu i zautomatyzowane zarządzanie

Drzwi lądowania z zamkami A2P

Odwracalna klimatyzacja

Walk-w prysznic wyposażony w prysznic deszcz-głowa

Szafka do umywalki z marmurowymi kamieniami i umywalką ceramiczną

Podgrzewana szyna w każdej łazience

Toaleta zawieszona

Elektrycznie obsługiwane drzwi do prywatnego garażu

Automatyczne nawadnianie ogrodu

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Mówi się, że to jedna z najpiękniejszych wiosek na Côte d 'Azur. Podobnie jak w przypadku zawieszenia na zboczu wzgórza nad Morzem Śródziemnym, Čze apeluje o jego bliskość do Monako jak o jego łagodną atmosferę Provençal. Jego egzotyczny ogród z odurzającymi zapachami, wąskie ulice wyłożone bougainvillea i jego zapierająca dech panorama turkusowych odcieni morza sprawiają, że jest to bardzo ceniony adres, idealnie blisko Saint- Jean- Cap- Ferrat, Nicea, Cannes, a nawet Grasse.